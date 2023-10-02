В Новосибирске загорелся склад офисной мебели на улице Панфиловцев

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Горожане заметили густой дым около 9 часов утра на улице Панфиловцев. Дымкой накрыло складские помещения. На место вызвали пожарных.
«Пожарные прибыли по адресу через 6 минут после вызова. Предварительно было установлено, что угрозы распространения огня на соседние сооружения нет. Горел склад с офисной мебелью на площади 150 кв. м.», — сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Павел Винаков.
Возгорание полностью потушили в 9:27 часов. Никто не пострадал.