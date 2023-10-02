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Published Сегодня, 06:46

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Updated Сегодня, 06:48

В Новосибирске загорелся склад офисной мебели на улице Панфиловцев

В Новосибирске загорелся склад офисной мебели на улице Панфиловцев

2 октября 2023, 06:46
Фото: ГУ МЧС НСО
Пожар произошел на складе офисной мебели в Октябрьском районе Новосибирска утром 2 октября. Об этом сообщили в редакцию Atas.info очевидцы.

Горожане заметили густой дым около 9 часов утра на улице Панфиловцев. Дымкой накрыло складские помещения. На место вызвали пожарных.

«Пожарные прибыли по адресу через 6 минут после вызова. Предварительно было установлено, что угрозы распространения огня на соседние сооружения нет. Горел склад с офисной мебелью на площади 150 кв. м.», — сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Павел Винаков.

Возгорание полностью потушили в 9:27 часов. Никто не пострадал.

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