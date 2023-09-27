Восемь пожарных машин съехались в центр Новосибирска: что случилось

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Автомобили пожарных бригад выстроились в ряд у многоэтажного бизнес-центра «Панорама» днем 27 сентября. Персонал эвакуировался после того, как сработала сигнализация.
«Был ложный вызов», - заявили в ГУ МЧС Новосибирской области.
Оказалось, что сразу восемь машин пригнали согласно правилам, регулирующим работу на крупных объектах. Это минимальное количество техники, которое задействуют при пожарах в бизнес-центрах или других высотках.