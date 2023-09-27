atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

В центр Новосибирска съехались 8 пожарных машин из-за ложного вызова

Восемь пожарных машин съехались в центр Новосибирска: что случилось

27 сентября 2023, 11:15
Фото: 1MI

В центр Новосибирска съехались 8 пожарных машин из-за ложного вызова

Жители Новосибирска заметили восемь пожарных машин возле здания на Красном проспекте, 17. Стало известно, что случилось.

Автомобили пожарных бригад выстроились в ряд у многоэтажного бизнес-центра «Панорама» днем 27 сентября. Персонал эвакуировался после того, как сработала сигнализация.

«Был ложный вызов», - заявили в ГУ МЧС Новосибирской области.

Оказалось, что сразу восемь машин пригнали согласно правилам, регулирующим работу на крупных объектах. Это минимальное количество техники, которое задействуют при пожарах в бизнес-центрах или других высотках.

Читайте также:
В борьбе за качество: мэрия намерена жёстко следить за выполнением контрактовМУП САХ информирует, что растительные отходы не относятся к ТКОСотрудники АО «РЭС» провели урок электробезопасности для 60 школьников в Бердске
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Пожар
Подпишитесь
Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023
Сегодня, 02:00
«Меня взломали»: мать продаваемого в Новосибирске ребенка выдвинула свою версию
Сегодня, 10:43
Где дали отопление 27 сентября в Новосибирске: районы, улицы и график подключения
Сегодня, 00:08
Ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен прогулялся по рынку в Новосибирске
Сегодня, 02:55
Тараканы и мошенники: какой рынок оказался самым худшим в Новосибирске по версии 2ГИС
Сегодня, 01:34
Бесплатные прививки от коронавируса перестали делать в Новосибирске — почему?
Сегодня, 08:20