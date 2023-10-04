Новосибирцы смогут поплавать в «Нептуне» — заменили витражи и колонны

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
«Оперативно выполнены работы на фасаде, кровле и фундаменте. Главное — запущен тренировочный процесс», — заявил временно исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Сергей Ахапов.
В рамках ремонтных работ были установлены новые стеклопакеты, отремонтированы несущие колонны и произведена гидроизоляция фундамента.
С 7 по 8 октября в здании пройдут соревнования в рамках серии всероссийских и международных турниров «Кубок золотого кольца». В нем примут участие 550 спортсменов.