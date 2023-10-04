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Published Сегодня, 13:40

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Updated Сегодня, 13:42

Бассейн открыт для посещения

Новосибирцы смогут поплавать в «Нептуне» — заменили витражи и колонны

4 октября 2023, 13:40
Фото: Правительство НСО
Бассейн открыт для посещения

В Новосибирске открыли для тренировок бассейн «Нептун»

В Новосибирске открыли для тренировок плавательный бассейн «Нептун». Также в нем смогут поплавать все желающие. При этом фасад и кровлю доделают в течение месяца.
«Оперативно выполнены работы на фасаде, кровле и фундаменте. Главное — запущен тренировочный процесс», — заявил временно исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Сергей Ахапов.

В рамках ремонтных работ были установлены новые стеклопакеты, отремонтированы несущие колонны и произведена гидроизоляция фундамента.

С 7 по 8 октября в здании пройдут соревнования в рамках серии всероссийских и международных турниров «Кубок золотого кольца». В нем примут участие 550 спортсменов.

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#Новосибирск#Плавание#Бассейн#Ремонтные работы#Соревнования#Капитальный ремонт#Сергей Ахапов#Александр Ляхов
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