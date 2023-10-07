«Вам деньги лишние?»: сибирячка оскорбилась на требование покинуть бассейн пораньше

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
«Посещала это место несколько лет. Но поведение персонала ужасное. Отдохнуть не получилось. Буду искать альтернативу», — написала сибирячка Ольга Фролова возмущенный отзыв на региональной ветке сайта «Фламп».
По словам женщины, она решила вечером поплавать в бассейне и предупредила администрацию о возможном продлении времени. Уже в 20.30 вечера администратор Лариса попросила выйти из воды и покинуть аквапарк. На возмущение клиентки было заявлено, что та является «вруньей» и больше ей билет не продадут.
«В графике указано время до 21.00. Почему я уже в 20.30 должна на выходе стоять? Почему я не могу продлить время или вам деньги лишние? Так вы всех клиентов растеряете», — утверждает Ольга.
На жалобу уже отреагировало руководство «Лидер — Лэнд». Перед Ольгой извинились за поведение сотрудницы, но напомнили, что бассейн следует покинуть за полчаса до закрытия, чтобы просушить волосы и спокойно собрать вещи. Появится ли сибирячка в аквапарке вновь, неизвестно.