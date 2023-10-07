atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Сибирячка обиделась на просьбу покинуть бассейн

«Вам деньги лишние?»: сибирячка оскорбилась на требование покинуть бассейн пораньше

7 октября 2023, 08:16
Фото: 1MI
Сибирячка обиделась на просьбу покинуть бассейн

В новосибирском аквапарке клиентку попросили уйти пораньше

В новосибирском аквапарке «Лидер-Лэнд» посетительница устроила скандал. Женщину не устроило то, что ее попросили выйти из воды на полчаса раньше.
«Посещала это место несколько лет. Но поведение персонала ужасное. Отдохнуть не получилось. Буду искать альтернативу», — написала сибирячка Ольга Фролова возмущенный отзыв на региональной ветке сайта «Фламп».

По словам женщины, она решила вечером поплавать в бассейне и предупредила администрацию о возможном продлении времени. Уже в 20.30 вечера администратор Лариса попросила выйти из воды и покинуть аквапарк. На возмущение клиентки было заявлено, что та является «вруньей» и больше ей билет не продадут.

В Бердске клиентке испортили дорогую шубу в химчистке
Узнать подробнее
«В графике указано время до 21.00. Почему я уже в 20.30 должна на выходе стоять? Почему я не могу продлить время или вам деньги лишние? Так вы всех клиентов растеряете», — утверждает Ольга.

На жалобу уже отреагировало руководство «Лидер — Лэнд». Перед Ольгой извинились за поведение сотрудницы, но напомнили, что бассейн следует покинуть за полчаса до закрытия, чтобы просушить волосы и спокойно собрать вещи. Появится ли сибирячка в аквапарке вновь, неизвестно.

Бассейн «Нептун» открылся для пловцов после ремонта
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Новосибирском девушка обвинила салон красоты в ожоге лазером
#Новосибирск#Бассейн#Отдых#Аквапарк#Александр Ляхов
Подпишитесь
Площадь Калинина станет новым «Кольцом Ада»: карта дорожных заторов Новосибирска
Вчера, 10:42
Мужчины за 40 и беременные девочки: кто учится в вечерних школах Новосибирска
5 октября, 03:49
ТОП-5 худших детских садов Новосибирска — народный антирейтинг
4 октября, 10:26
Стали известны цели прибытия министра обороны РФ Сергея Шойгу в Новосибирск
Вчера, 01:37
Манул из Новосибирска Баюн скончался в клинике под Санкт-Петербургом
5 октября, 13:36
Названы шокирующие подробности зверского нападения на девочку под Новосибирском
Вчера, 02:46