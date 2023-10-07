«Вам деньги лишние?»: сибирячка оскорбилась на требование покинуть бассейн пораньше

По словам женщины, она решила вечером поплавать в бассейне и предупредила администрацию о возможном продлении времени. Уже в 20.30 вечера администратор Лариса попросила выйти из воды и покинуть аквапарк. На возмущение клиентки было заявлено, что та является «вруньей» и больше ей билет не продадут.