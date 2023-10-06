В Бердске клиентке испортили дорогую шубу в химчистке

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Женщина из Бердска Новосибирской области осталась недовольна работой химчистки, которая испортила ее дорогостоящую шубу. Сибирячка оставила отзыв на сайте Flamp.
Она упомянула, что в капюшоне шубы появилась большая дыра, верхняя часть капюшона отошла, а также был сильный запах химических средств. Клиентка также сообщила, что при приемке изделий в химчистку им ставят износ в 75%.
Клиентка предупредила других жителей не отдавать свою квитанцию с договором после оказания услуги.
«Не отдавайте свой экземпляр. При претензии шубу осматривает технолог, который даже не заметил едкий запах химии. Пришёл отказ. Сейчас жду проведения экспертизы», — написала клиентка химчистки.