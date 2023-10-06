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Шубу испортили женщине

В Бердске клиентке испортили дорогую шубу в химчистке

6 октября 2023, 06:34
Фото: 1MI
Шубу испортили женщине
Бердчанка оставила отзыв на Flamp, в котором рассказала, как химчистка испортила её шубу, оставив дырку в капюшоне и запах химии.

Женщина из Бердска Новосибирской области осталась недовольна работой химчистки, которая испортила ее дорогостоящую шубу. Сибирячка оставила отзыв на сайте Flamp.

Она упомянула, что в капюшоне шубы появилась большая дыра, верхняя часть капюшона отошла, а также был сильный запах химических средств. Клиентка также сообщила, что при приемке изделий в химчистку им ставят износ в 75%.

Клиентка предупредила других жителей не отдавать свою квитанцию с договором после оказания услуги.

«Не отдавайте свой экземпляр. При претензии шубу осматривает технолог, который даже не заметил едкий запах химии. Пришёл отказ. Сейчас жду проведения экспертизы», — написала клиентка химчистки.

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#Общество#Бердск#Эмилия Губарева#Химчистка#Отзыв
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