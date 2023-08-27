Мыши бегают по военному госпиталю в Новосибирске — пожаловались пациенты

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
Modified Сегодня, 02:35
Updated Сегодня, 02:35
Пациенты военного госпиталя в Новосибирске пожаловались на условия проживания: в палатах бегают мыши. Видео-кадры распространяют в соцсетях, в частности, Telegram-канал «Жесть Новосибирск | Новости», а также «ЧП Новосибирск».
«Пациенты военного госпиталя в Новосибирске пожаловались на мышей, которые соседствуют с ними в палатах», — пишут ТГ-каналы.
Как узнал Атас.инфо, такая обстановка может происходить в военном госпитале № 425. По словам автора поста, персонал якобы не избавляется от грызунов. К слову, донес на это житель Челябинска: «лежу в госпитале в Новосибирске 425 военный госпиталь и вот че бегает и никто не избавляется от них. Сам я из Челябинска».
Комментаторы посоветовали пациентам и сотрудникам госпиталя завезти кошку.