Мыши бегают по военному госпиталю в Новосибирске — пожаловались пациенты

Как узнал Атас.инфо, такая обстановка может происходить в военном госпитале № 425. По словам автора поста, персонал якобы не избавляется от грызунов. К слову, донес на это житель Челябинска: «лежу в госпитале в Новосибирске 425 военный госпиталь и вот че бегает и никто не избавляется от них. Сам я из Челябинска».