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Мышка гуляет по госпиталю

Мыши бегают по военному госпиталю в Новосибирске — пожаловались пациенты

27 августа 2023, 02:33
Фото: 1MI
Мышка гуляет по госпиталю

Пациенты военного госпиталя в Новосибирске пожаловались на мышей

В Новосибирске пациенты пожаловались на мышей в военном госпитале. В соцсетях они опубликовали видео-доказательство.

Пациенты военного госпиталя в Новосибирске пожаловались на условия проживания: в палатах бегают мыши. Видео-кадры распространяют в соцсетях, в частности, Telegram-канал «Жесть Новосибирск | Новости», а также «ЧП Новосибирск».

«Пациенты военного госпиталя в Новосибирске пожаловались на мышей, которые соседствуют с ними в палатах», — пишут ТГ-каналы.

Как узнал Атас.инфо, такая обстановка может происходить в военном госпитале № 425. По словам автора поста, персонал якобы не избавляется от грызунов. К слову, донес на это житель Челябинска: «лежу в госпитале в Новосибирске 425 военный госпиталь и вот че бегает и никто не избавляется от них. Сам я из Челябинска».

Мышка в госпитале
Видео: ЧП Новосибирск

Комментаторы посоветовали пациентам и сотрудникам госпиталя завезти кошку.

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#Общество#Город#Видео#Новосибирск#Животные#Эмилия Губарева#Госпиталь#Мышь
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