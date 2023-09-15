На полчище крыс в доме пожаловались жители Центрального района Новосибирска

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Published Сегодня, 01:47
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Новосибирцы выразили свое недовольство из-за присутствия крыс в жилом доме. Крысы были замечены даже на девятом этаже и бегали по квартирам. Информация об инциденте была опубликована в ВК-группе «АСТ-54».
Один из местных жителей рассказал о том, что подвалы в доме постоянно затоплены, а это приводит к появлению комаров и, как следствие, размножению крыс. К посту было прикреплено видео, на котором можно увидеть около 10 грызунов возле подвала.
Первые сообщения о проблеме с крысами в общедомовом чате появились неделю назад. Люди стали беспокоиться о безопасности своих детей и опасаются ходить по подъезду.