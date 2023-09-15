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Крысы бегают по дому

На полчище крыс в доме пожаловались жители Центрального района Новосибирска

15 сентября 2023, 01:47
Фото: 1MI
Крысы бегают по дому

Крысы обнаружены в жилом доме в центре Новосибирска

Жители Новосибирска беспокоятся из-за наличия крыс в жилом доме в Центральном районе, где они бегают по квартирам.

Новосибирцы выразили свое недовольство из-за присутствия крыс в жилом доме. Крысы были замечены даже на девятом этаже и бегали по квартирам. Информация об инциденте была опубликована в ВК-группе «АСТ-54».

Один из местных жителей рассказал о том, что подвалы в доме постоянно затоплены, а это приводит к появлению комаров и, как следствие, размножению крыс. К посту было прикреплено видео, на котором можно увидеть около 10 грызунов возле подвала.

Первые сообщения о проблеме с крысами в общедомовом чате появились неделю назад. Люди стали беспокоиться о безопасности своих детей и опасаются ходить по подъезду.

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#Общество#Новосибирск#Крысы#Дом#Эмилия Губарева
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