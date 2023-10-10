atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:29

Published Сегодня, 01:29

Modified Сегодня, 01:31

Updated Сегодня, 01:31

Курьеру стало скучно

Не дождался чаевых: курьер испортил стену в подъезде дома в Новосибирске

10 октября 2023, 01:29
Фото: АСТ-54
Курьеру стало скучно

В Новосибирске курьер испортил стену в подъезде дома

В Новосибирске доставщик пиццы отковырял кусок штукатурки от стены в подъезде жилого дома.

В подъезде жилого дома на улице Чаплыгина в Новосибирске, работник популярной сети пиццерий вызвал негативное впечатление у местных жителей. Инцидент был зафиксирован камерой наблюдения и опубликован в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

На записи видно, как доставщик поднимается по лестнице, подходит к двери и передает заказ клиенту из специальной сумки. Однако, после этого он останавливается на пролете лестницы и начинает отдирать штукатурку со стены.

Пользователи социальных сетей иронизируют, предполагая, что доставщик проявил свое недовольство отсутствием чаевых за его труд.

Новосибирцы пожалели курьера, промчавшегося по луже на электровелосипеде
Узнать подробнее
Читайте также:
Слабослышащий курьер и беременная не поделили перекресток на Проспекте Карла МарксаСтали известны подробности ДТП с курьером «Сбермаркета» в НовосибирскеПьяного курьера «Delivery Club» заметили в НовосибирскеЗаказчица, угрожая «розочкой», украла у курьера пакет с продуктами в Новосибирске
#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Доставка#Курьер
Подпишитесь
Видео. Началась война: мигранты из Новосибирска рассказали о ситуации в Израиле
7 октября, 18:15
Площадь Калинина станет новым «Кольцом Ада»: карта дорожных заторов Новосибирска
6 октября, 10:42
Жители новосибирского микрорайона «Европейский берег» требуют снести дамбу в Оби
Вчера, 05:48
Новосибирские АЗС заявили о дефиците бензина АИ-95
Вчера, 05:10
В Новосибирске проиндексируют зарплаты на 7,5% — кому ждать повышения
Вчера, 04:32
Медсестра из Новосибирска объяснила фото с голой роженицей в реанимации роддома
Вчера, 04:40