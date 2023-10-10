Не дождался чаевых: курьер испортил стену в подъезде дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
Modified Сегодня, 01:31
Updated Сегодня, 01:31
В подъезде жилого дома на улице Чаплыгина в Новосибирске, работник популярной сети пиццерий вызвал негативное впечатление у местных жителей. Инцидент был зафиксирован камерой наблюдения и опубликован в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
На записи видно, как доставщик поднимается по лестнице, подходит к двери и передает заказ клиенту из специальной сумки. Однако, после этого он останавливается на пролете лестницы и начинает отдирать штукатурку со стены.
Пользователи социальных сетей иронизируют, предполагая, что доставщик проявил свое недовольство отсутствием чаевых за его труд.