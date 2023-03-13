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Published Сегодня, 01:59
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Нетипичный инцидент произошел в Заельцовском районе Новосибирска. Курьера запечатлели на видео, как он поднимает огромные волны, и подписали:
«Бедному курьеру приходится передвигаться на электровелосипеде прямо по лужам неподалёку от Заельцовского парка».
В комментариях новосибирцы восхитились смелостью и жизнерадостностью доставщика еды. Некоторые горожане предложили дать ему лодку, а некоторые посочувствовали работе парня по сибирским дорогам:
«Всегда восхищаюсь и завидую таким людям. я с силами час собираюсь до магазина дойти, а так работать каждый день, да и вообще работать - ..... я бы так не смог.... они даже не представляют, какой у них потенциал с их энергией и решимостью»;
«Позитивный парень!»;
«Водный аттракцион, езда на велосипеде по лужам»;
«Лихо он пролетел»;
«Оптимистичный чувак».