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Новосибирцы пожалели курьера, промчавшегося по луже на электровелосипеде

13 марта 2023, 01:59
Фото: ВК/АСТ-54
Мужчина бесстрашно ехал по глубокой луже
Курьера на электровелосипеде заметили новосибирцы – доставщик бесстрашно проехал по лужам, видео было опубликовано в ВК-группе «АСТ-54».

Нетипичный инцидент произошел в Заельцовском районе Новосибирска. Курьера запечатлели на видео, как он поднимает огромные волны, и подписали:

«Бедному курьеру приходится передвигаться на электровелосипеде прямо по лужам неподалёку от Заельцовского парка».

В комментариях новосибирцы восхитились смелостью и жизнерадостностью доставщика еды. Некоторые горожане предложили дать ему лодку, а некоторые посочувствовали работе парня по сибирским дорогам:

«Всегда восхищаюсь и завидую таким людям. я с силами час собираюсь до магазина дойти, а так работать каждый день, да и вообще работать - ..... я бы так не смог.... они даже не представляют, какой у них потенциал с их энергией и решимостью»;
«Позитивный парень!»;
«Водный аттракцион, езда на велосипеде по лужам»;
«Лихо он пролетел»;
«Оптимистичный чувак».
#Эмилия Губарева#Велосипед#Общество#Транспорт#Город#Новосибирск#Видео
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