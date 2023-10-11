Хозяин поля под Новосибирском заявил, что севший самолет мешает пахоте

«Естественно, пахать будем. Я им давно объяснил: „Ребята, отмерьте полосу и мы не будем там работать“. Но мне так и не перезвонили. До сих пор думают. А мы мыслим по-колхозному. И пашем», — заявил руководитель кооператива «Колхоз имени Ленина» Александр Комаровский Om1.ru.