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Севший самолет мешает сельскохозяйственным работам

Хозяин поля под Новосибирском заявил, что севший самолет мешает пахоте

11 октября 2023, 09:17
Фото: Telegram-канал «AСТ-54 Black»
Севший самолет мешает сельскохозяйственным работам

Глава кооператива под Новосибирском заявил, что севший самолет мешает пахоте

Почти месяц назад в Убинском районе Новосибирска экстренно приземлился борт «Уральских авиалиний». С тех пор воздушное судно так и не убрали с пшеничного поля. Руководитель кооператива, на территории которого произошел инцидент, недоволен его наличием на земле.

Пшеничное поле намерены подготовить к весенним работам. Однако наличие самолета мешает это сделать. Если «Уральские авиалинии» не решат проблему в ближайшее время, поле вспашут, невзирая ни на что.

«Естественно, пахать будем. Я им давно объяснил: „Ребята, отмерьте полосу и мы не будем там работать“. Но мне так и не перезвонили. До сих пор думают. А мы мыслим по-колхозному. И пашем», — заявил руководитель кооператива «Колхоз имени Ленина» Александр Комаровский Om1.ru.

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На данный момент никаких конкретных действий со стороны авиакомпании «Уральские авиалинии» так и не предпринято. Самолет планируют убрать ближе к зиме, но к этому времени поле будет уже вспахано, что может затруднить взлет.

12 сентября рейс U6–1383, следовавший по маршруту «Сочи — Омск», экстренно приземлился в Убинском районе из-за проблем с гидравлической системой. На борту находилось 170 человек, никто из них не пострадал.

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