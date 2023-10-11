Хозяин поля под Новосибирском заявил, что севший самолет мешает пахоте

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Пшеничное поле намерены подготовить к весенним работам. Однако наличие самолета мешает это сделать. Если «Уральские авиалинии» не решат проблему в ближайшее время, поле вспашут, невзирая ни на что.
«Естественно, пахать будем. Я им давно объяснил: „Ребята, отмерьте полосу и мы не будем там работать“. Но мне так и не перезвонили. До сих пор думают. А мы мыслим по-колхозному. И пашем», — заявил руководитель кооператива «Колхоз имени Ленина» Александр Комаровский Om1.ru.
На данный момент никаких конкретных действий со стороны авиакомпании «Уральские авиалинии» так и не предпринято. Самолет планируют убрать ближе к зиме, но к этому времени поле будет уже вспахано, что может затруднить взлет.
12 сентября рейс U6–1383, следовавший по маршруту «Сочи — Омск», экстренно приземлился в Убинском районе из-за проблем с гидравлической системой. На борту находилось 170 человек, никто из них не пострадал.