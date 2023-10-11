Новосибирские школьники вынуждены ходить на учебу через забор

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Сообщается, что руководство школы по неизвестным причинам закрыло входные ворота. В итоге дети вынуждены добираться окольными путями.
«Директор говорит, что надо идти через обход. А дорога там практически не освещена. И нужно идти через автостоянку», — рассказала сибирячка Светлана «КП — Новосибирск».
Сейчас родители создали группу в социальной сети «ВКонтакте» для собрания подписей к коллективному заявлению в прокуратуру. В ней уже насчитывается свыше восьмидесяти человек.