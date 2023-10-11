atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Детям приходится идти в школу через обход

Новосибирские школьники вынуждены ходить на учебу через забор

11 октября 2023, 08:23
Фото: 1MI
Детям приходится идти в школу через обход
В Новосибирске сложилась неприятная ситуация. Ученики школы №96 вынуждены добираться до образовательного учреждения через забор.

Сообщается, что руководство школы по неизвестным причинам закрыло входные ворота. В итоге дети вынуждены добираться окольными путями.

«Директор говорит, что надо идти через обход. А дорога там практически не освещена. И нужно идти через автостоянку», — рассказала сибирячка Светлана «КП — Новосибирск».

Сейчас родители создали группу в социальной сети «ВКонтакте» для собрания подписей к коллективному заявлению в прокуратуру. В ней уже насчитывается свыше восьмидесяти человек.

Карантин в школах и детсадах: что с заболеваемостью ОРВИ в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирских школьников научат создавать беспилотники
#Новосибирск#Дети#Школа#Школьники#Александр Ляхов
Подпишитесь
Кто из известных новосибирцев переехал в Израиль — среди них дети чиновников
Сегодня, 04:03
Проверьте, насколько хорошо вы знаете метро в Новосибирске?
Вчера, 09:29
«Ужас какой»: в Бердске автомобиль с водителем разорвало на части в ДТП — ВИДЕО
Сегодня, 01:23
Где дешевле бензин? Сравниваем цены на заправках в Новосибирске
Вчера, 03:13
Волна холода со снегом и ветром подступает к Новосибирску из Москвы
Вчера, 04:41
795 мигрантов выдворили из Новосибирской области — они нарушили закон
Вчера, 01:43