Карантин в школах и детсадах: что с заболеваемостью ОРВИ в Новосибирске

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Published Сегодня, 03:48
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Информация о закрытых на карантин образовательных учреждениях Новосибирска прозвучала в понедельник, 9 октября, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.
«Дошкольных образовательных учреждений частично закрытых 19, закрытых групп 22. Полностью закрытых учреждений нет», — сообщил первый вице-мэр Новосибирска Борис Буреев.
Так же закрыто на карантин четыре класса в общеобразовательных школах, обучение идет дистанционно, добавил представитель муниципалитета.
Неделю назад сообщалось, что карантин был введен для 28 групп в 22 детсадах и 12 классов в 9 школах.