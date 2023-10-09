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На прошлой неделе карантин охватывал больше школ и детсадов

Карантин в школах и детсадах: что с заболеваемостью ОРВИ в Новосибирске

9 октября 2023, 03:48
Фото: 1MI
На прошлой неделе карантин охватывал больше школ и детсадов
Судя по информации, озвученной чиновниками мэрии, волна заболеваемости ОРВИ среди детей идет на спад

Информация о закрытых на карантин образовательных учреждениях Новосибирска прозвучала в понедельник, 9 октября, в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

«Дошкольных образовательных учреждений частично закрытых 19, закрытых групп 22. Полностью закрытых учреждений нет», — сообщил первый вице-мэр Новосибирска Борис Буреев.

Так же закрыто на карантин четыре класса в общеобразовательных школах, обучение идет дистанционно, добавил представитель муниципалитета.

Неделю назад сообщалось, что карантин был введен для 28 групп в 22 детсадах и 12 классов в 9 школах.

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#Новосибирск#Дети#Школа#Карантин#Детсады
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