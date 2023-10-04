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ОРВИ болеют новосибирцы

Всплеск ОРВИ фиксируют в Новосибирской области — болеют взрослые и школьники

4 октября 2023, 02:51
Фото: 1MI
ОРВИ болеют новосибирцы

Резкое увеличение числа заболевших ОРВИ фиксируется в Новосибирской области

В Новосибирской области зафиксирован резкий рост числа заболевших ОРВИ, преимущественно среди школьников и взрослых.

В ходе последней недели в Новосибирской области было отмечено резкое увеличение числа людей, заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщается в пресс-релизе местного отделения Роспотребнадзора.

По информации ведомства, большинство случаев заболевания было зафиксировано среди учеников и взрослых. Кроме того, случаи гриппа на территории Новосибирской области не были выявлены за последнюю неделю.

Ранее в госпиталях Новосибирска был восстановлен режим использования масок из-за увеличения числа заболеваний ОРВИ. Также некоторые классы в школах и группы в детсадах закрывают на карантин.

На карантин массово закрывают детсады и школы в Новосибирске
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#ОРВИ#Эмилия Губарева#Заболеваемость
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