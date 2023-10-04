Всплеск ОРВИ фиксируют в Новосибирской области — болеют взрослые и школьники

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В ходе последней недели в Новосибирской области было отмечено резкое увеличение числа людей, заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщается в пресс-релизе местного отделения Роспотребнадзора.
По информации ведомства, большинство случаев заболевания было зафиксировано среди учеников и взрослых. Кроме того, случаи гриппа на территории Новосибирской области не были выявлены за последнюю неделю.
Ранее в госпиталях Новосибирска был восстановлен режим использования масок из-за увеличения числа заболеваний ОРВИ. Также некоторые классы в школах и группы в детсадах закрывают на карантин.