Рост заболеваемости ОРВИ растет в Новосибирской области — 29 144 больных за неделю

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Министр здравоохранения Константин Хальзов пояснил, что в Новосибирской области продолжается подъем острой респираторной вирусной инфекций. За неделю в регионе было выявлено 29 144 случаев ОРВИ.
При этом вспышек гриппа не зафиксировано. Также сообщается о 10 случаях заражения коронавирусом среди жителей региона за последние сутки.
Также в Новосибирске ввели карантинные меры из-за увеличения числа заболевших ОРВИ. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отчитался перед губернатором о закрытии групп и классов из-за роста заболеваемости ОРВИ.
В течение прошлой недели карантин был введен для 28 групп в 22 детсадах и 12 классов в 9 школах. Однако полностью закрытых образовательных учреждений пока нет.