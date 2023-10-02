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Published Сегодня, 04:17

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Новосибирцы продолжают заболевать

Рост заболеваемости ОРВИ растет в Новосибирской области — 29 144 больных за неделю

2 октября 2023, 04:17
Фото: 1MI
Новосибирцы продолжают заболевать

В Новосибирской области продолжается сезонный рост ОРВИ

В Новосибирске введены карантинные меры из-за увеличения числа заболевших ОРВИ. По информации, полученной на оперативном совещании правительства 2 октября 2023 года, уже закрыто 12 классов в школах и 28 групп в детских садах.

Министр здравоохранения Константин Хальзов пояснил, что в Новосибирской области продолжается подъем острой респираторной вирусной инфекций. За неделю в регионе было выявлено 29 144 случаев ОРВИ.

При этом вспышек гриппа не зафиксировано. Также сообщается о 10 случаях заражения коронавирусом среди жителей региона за последние сутки.

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Также в Новосибирске ввели карантинные меры из-за увеличения числа заболевших ОРВИ. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отчитался перед губернатором о закрытии групп и классов из-за роста заболеваемости ОРВИ.

В течение прошлой недели карантин был введен для 28 групп в 22 детсадах и 12 классов в 9 школах. Однако полностью закрытых образовательных учреждений пока нет.

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#Новосибирск#Новосибирская область#ОРВИ#Коронавирус#Заболевание#Эмилия Губарева#Заболеваемость
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