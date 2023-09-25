Масочный режим ввели в больницах Новосибирска, сообщил министр здравоохранения

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Масочный режим и ограничение посещений введены в медицинских учреждениях Новосибирской области, сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве региона 25 сентября. Меры приняты в связи со всплеском ОРВИ, карантина в связи с COVID-19 не вводилось.
«В связи с тем, что мы видим незначительный рост ОРВИ сезонный, в учреждениях здравоохранения проведены противоэпидемические мероприяти: введен масочный режим и ограничение посещений с целью недопущения распространения инфекций», — сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов в ходе совещания в правительстве Новосибирской области 25 сентября.
Так министр ответил на вопрос губернатора Андрея Травникова, которого заинтересовала «дискуссия по поводу ограничительных мер по ковиду».
Ранее Минздрав области опровергал информацию, что якобы карантин введен в больницах в связи с обострением ситуации с COVID-19. «Никаких дополнительных ограничительных мер, в том числе карантина, в медицинских организациях Новосибирской области не вводилось», — сообщил официальный телеграм-канал Минздрава области.
Министр Константин Хальзов подтвердил губернатору, что рекомендаций от Роспотребнадзора по карантину из-за ковида на данный момент нет. Официально заявлено, что ограничительный меры приняты из-за сезонного всплеска ОРВИ. По статистике Минздрава за минувшую неделю в области зарегистрировано более 26 тысяч случаев подобных заболеваний. Заболеваемость COVID-19 на низком уровне — только девять случаев.