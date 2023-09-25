atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

Масочный режим в медучреждениях введен из-за сезонного всплеска ОРВИ

Масочный режим ввели в больницах Новосибирска, сообщил министр здравоохранения

25 сентября 2023, 04:07
Фото: Екатерина Чаплинская / 1MI
Масочный режим в медучреждениях введен из-за сезонного всплеска ОРВИ
Масочный режим и ограничение посещений введены в медицинских учреждениях Новосибирской области, сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве региона 25 сентября. Меры приняты в связи со всплеском ОРВИ, карантина в связи с COVID-19 не вводилось.

Масочный режим и ограничение посещений введены в медицинских учреждениях Новосибирской области, сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве региона 25 сентября. Меры приняты в связи со всплеском ОРВИ, карантина в связи с COVID-19 не вводилось.

«В связи с тем, что мы видим незначительный рост ОРВИ сезонный, в учреждениях здравоохранения проведены противоэпидемические мероприяти: введен масочный режим и ограничение посещений с целью недопущения распространения инфекций», — сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов в ходе совещания в правительстве Новосибирской области 25 сентября.

Рост ОРВИ. В Новосибирске на карантин закрыли детсады и классы в школах
Узнать подробнее

Так министр ответил на вопрос губернатора Андрея Травникова, которого заинтересовала «дискуссия по поводу ограничительных мер по ковиду».

Ранее Минздрав области опровергал информацию, что якобы карантин введен в больницах в связи с обострением ситуации с COVID-19. «Никаких дополнительных ограничительных мер, в том числе карантина, в медицинских организациях Новосибирской области не вводилось», — сообщил официальный телеграм-канал Минздрава области.

Министр Константин Хальзов подтвердил губернатору, что рекомендаций от Роспотребнадзора по карантину из-за ковида на данный момент нет. Официально заявлено, что ограничительный меры приняты из-за сезонного всплеска ОРВИ. По статистике Минздрава за минувшую неделю в области зарегистрировано более 26 тысяч случаев подобных заболеваний. Заболеваемость COVID-19 на низком уровне — только девять случаев.

В Новосибирске школы отправляют классы на дистант из-за ОРВИ и гриппа
Узнать подробнее
Читайте также:
Где дали отопление 25 сентября в Новосибирске: районы, улицы и график подключенияСГК опубликовала график подключения отопления по районам Новосибирска в 2023 году
#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Новосибирская область#ОРВИ#Масочный режим#Константин Хальзов#Андрей Травников#Министр#Карантин#Поликлиники#Больницы
Подпишитесь
Где дали отопление 25 сентября в Новосибирске: районы, улицы и график подключения
Сегодня, 00:03
Юлия Колмакова из Новосибирска попала в финал «Мисс Россия» и сделала горячие фото
Сегодня, 01:28
Перекупщики продают билеты на матчи ХК «Сибирь» в Новосибирске в два раза дороже
Сегодня, 02:46
Глава молодежного центра в Искитиме уволился после отказа пройти тест на наркотики
Вчера, 08:56
Заморозки до -1 ℃ ударят по Новосибирску — неделю будут лить дожди
Сегодня, 01:34
Первое осеннее суперлуние увидят новосибирцы в ночь на 30 сентября
Сегодня, 01:40