Масочный режим ввели в больницах Новосибирска, сообщил министр здравоохранения

Министр Константин Хальзов подтвердил губернатору, что рекомендаций от Роспотребнадзора по карантину из-за ковида на данный момент нет. Официально заявлено, что ограничительный меры приняты из-за сезонного всплеска ОРВИ. По статистике Минздрава за минувшую неделю в области зарегистрировано более 26 тысяч случаев подобных заболеваний. Заболеваемость COVID-19 на низком уровне — только девять случаев.