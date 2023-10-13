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Прокуроры заинтересовались детьми, играющими в противогазах

Новосибирские прокуроры заинтересовались детьми в противогазах

13 октября 2023, 11:21
Фото: ВК / Зеленая дружина (скриншот)
Прокуроры заинтересовались детьми, играющими в противогазах
В Новосибирске началась проверка жалобы жителей Заельцовского района. Они возмущаются зловонным запахом, который может быть связан с работой местного предприятия.

Чтобы привлечь внимание общественности, сибиряки поступили необычным образом. В видеообращении были задействованы дети, мирно играющие в противогазах. Теперь установить истину должна природоохранная прокуратура.

«В ходе проверки природоохранной прокуратурой будет дана оценка законности действий (бездействия) уполномоченных природоохранных органов контроля (надзора)», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.

Обращение было направлено на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина и руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой. Это связано со зловонным запахом, который может исходить либо от местного предприятия, либо незаконно построенных гаражей.

В Новосибирске дети в противогазах обратились к Бастрыкину
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#Экология#Новосибирск#Дети#Прокуратура#Проверка#Александр Ляхов
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