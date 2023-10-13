Новосибирские прокуроры заинтересовались детьми в противогазах

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Чтобы привлечь внимание общественности, сибиряки поступили необычным образом. В видеообращении были задействованы дети, мирно играющие в противогазах. Теперь установить истину должна природоохранная прокуратура.
«В ходе проверки природоохранной прокуратурой будет дана оценка законности действий (бездействия) уполномоченных природоохранных органов контроля (надзора)», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.
Обращение было направлено на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина и руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой. Это связано со зловонным запахом, который может исходить либо от местного предприятия, либо незаконно построенных гаражей.