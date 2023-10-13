В Новосибирске дети в противогазах обратились к Бастрыкину

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
По мнению новосибирцев, в микрорайоне «Горбольница» невозможно дышать из-за продуктов горения и химических соединений. При этом возможных источников зловония может быть два.
«Установить источник зловонных запахов доподлинно пока невозможно. Но это могут быть предприятия, находящиеся на территории бывшего завода „Экран“ и частные гаражи, самовольно установленные по улице Серебряные ключи», — сообщается в паблике «Зеленая дружина» социальной сети «ВКонтакте».
На видеозаписи дети в противогазах играют на площадке и спокойно занимаются своими делами. Однако само видео носит постапокалиптический характер.
Сибиряки жалуются на многочисленные отписки со стороны чиновников. Они надеются, что обращение к Бастрыкину и главе Росприроднадзора Светлане Радионовой поможет решить проблему.