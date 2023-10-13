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Новосибирцы жалуются на мерзкие запахи

В Новосибирске дети в противогазах обратились к Бастрыкину

13 октября 2023, 08:14
Фото: ВК / Зеленая дружина (скриншот видео)
Новосибирцы жалуются на мерзкие запахи
Жители Заельцовского района обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Причиной являются зловонные запахи.

По мнению новосибирцев, в микрорайоне «Горбольница» невозможно дышать из-за продуктов горения и химических соединений. При этом возможных источников зловония может быть два.

«Установить источник зловонных запахов доподлинно пока невозможно. Но это могут быть предприятия, находящиеся на территории бывшего завода „Экран“ и частные гаражи, самовольно установленные по улице Серебряные ключи», — сообщается в паблике «Зеленая дружина» социальной сети «ВКонтакте».
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На видеозаписи дети в противогазах играют на площадке и спокойно занимаются своими делами. Однако само видео носит постапокалиптический характер.

Сибиряки жалуются на многочисленные отписки со стороны чиновников. Они надеются, что обращение к Бастрыкину и главе Росприроднадзора Светлане Радионовой поможет решить проблему.

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