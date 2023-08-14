«Отвратительный запах»: новосибирцы обнаружили слив вонючих отходов в реку

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Жители Советского района Новосибирска обнаружили трубу, из которой неизвестные сливают жидкость с неприятным запахом и густой белой пеной в реку. Очевидцы отмечают, что после этого рыба начинает погибать. Об этом стало известно в Telegram-канале «Новосибирск в курсе».
По словам свидетелей происшествия, труба проходит через улицы Самаркандскую и Штормовую. В комментариях к новости пользователи заметили, что вещество похоже на хлор, который обычно используется в промышленности и имеет отвратительный запах.
Близко к месту слива сибиряков также поразило обнаружение тела животного, похожего на собаку, которое, вероятно, погибло, пытаясь утолить жажду из реки.