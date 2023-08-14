«Отвратительный запах»: новосибирцы обнаружили слив вонючих отходов в реку

Жители Советского района Новосибирска обнаружили трубу, из которой неизвестные сливают жидкость с неприятным запахом и густой белой пеной в реку. Очевидцы отмечают, что после этого рыба начинает погибать. Об этом стало известно в Telegram-канале «Новосибирск в курсе».