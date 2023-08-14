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От воды неприятно пахнет

«Отвратительный запах»: новосибирцы обнаружили слив вонючих отходов в реку

14 августа 2023, 04:59
Фото: 1MI
От воды неприятно пахнет

Новосибирцы заметили слив отходов в реку и тело животного в воде

В Новосибирске обнаружена труба, из которой в реку сливаются отходы, вызывающие появление отвратительного запаха.

Жители Советского района Новосибирска обнаружили трубу, из которой неизвестные сливают жидкость с неприятным запахом и густой белой пеной в реку. Очевидцы отмечают, что после этого рыба начинает погибать. Об этом стало известно в Telegram-канале «Новосибирск в курсе».

По словам свидетелей происшествия, труба проходит через улицы Самаркандскую и Штормовую. В комментариях к новости пользователи заметили, что вещество похоже на хлор, который обычно используется в промышленности и имеет отвратительный запах.

Близко к месту слива сибиряков также поразило обнаружение тела животного, похожего на собаку, которое, вероятно, погибло, пытаясь утолить жажду из реки.

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#Эмилия Губарева#Слив отходов#Река#Животные#Общество#Город#Экология#Новосибирск
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