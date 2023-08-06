На Юго-Западном жилмассиве в Новосибирске возникла странная ситуация. В озере, расположенном на этой территории, появились необычные разводы, а сама вода приобрела неестественный оттенок. Об этом информировал Андрей Аникин, депутат горсовета, через свою страницу в социальной сети.