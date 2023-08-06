Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
На Юго-Западном жилмассиве в Новосибирске возникла странная ситуация. В озере, расположенном на этой территории, появились необычные разводы, а сама вода приобрела неестественный оттенок. Об этом информировал Андрей Аникин, депутат горсовета, через свою страницу в социальной сети.
Проблема была заявлена жительницей дома на улице Волховская, 33. Она сообщила об этом в мэрию, полицию и МЧС.
К сожалению, Роспотребнадзор не ответил на звонок депутата. В целях выяснения причин подобных явлений были взяты пробы воды для последующего анализа.