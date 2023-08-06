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В Новосибирске в озере на Юго-Западном жилмассиве появились странные разводы

6 августа 2023, 04:56
Фото: Андрей Аникин/ВК
Вода помутнела
В озере на Юго-Западном жилмассиве в Новосибирске обнаружены странные разводы, вода приобрела неестественный цвет.

На Юго-Западном жилмассиве в Новосибирске возникла странная ситуация. В озере, расположенном на этой территории, появились необычные разводы, а сама вода приобрела неестественный оттенок. Об этом информировал Андрей Аникин, депутат горсовета, через свою страницу в социальной сети.

Проблема была заявлена жительницей дома на улице Волховская, 33. Она сообщила об этом в мэрию, полицию и МЧС.

К сожалению, Роспотребнадзор не ответил на звонок депутата. В целях выяснения причин подобных явлений были взяты пробы воды для последующего анализа.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Экология#Общество#Город#Вода
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