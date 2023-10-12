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Прокуроры ищут виновного

В Бердске погибло 11 тысяч окуней — прокуроры ищут виновного

12 октября 2023, 11:23
Фото: Telegram-канал прокуратуры Новосибирской области
Прокуроры ищут виновного

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело из-за гибели 11 тысяч окуней

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в Бердском заливе. Сообщается о гибели свыше 11 тысяч окуней.

Как сообщают «Новые известия» со ссылкой на канал Russia Today, уголовное дело было возбуждено прокуратурой Новосибирской области по 250-й статье Уголовного кодекса РФ, которая устанавливает ответственность за загрязнение поверхностных вод, повлекших ущерб рыбным запасам.

«Предварительно установлено, что неустановленное лицо произвело загрязнение поверхностных вод водотока, впадающего в Бердский залив, в следствие чего погибло свыше 11 тыс. экземпляров окуня пресноводного, тем самым причинен существенный вред растительному миру и рыбным запасам», — также сообщается в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.

Стоит отметить, что на восстановление природного баланса в Бердском заливе было потрачено свыше 86 тысяч рублей.

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#Новосибирск#Прокуратура#Бердск#Гибель#Рыба#Александр Ляхов
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