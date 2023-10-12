В Бердске погибло 11 тысяч окуней — прокуроры ищут виновного

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Как сообщают «Новые известия» со ссылкой на канал Russia Today, уголовное дело было возбуждено прокуратурой Новосибирской области по 250-й статье Уголовного кодекса РФ, которая устанавливает ответственность за загрязнение поверхностных вод, повлекших ущерб рыбным запасам.
«Предварительно установлено, что неустановленное лицо произвело загрязнение поверхностных вод водотока, впадающего в Бердский залив, в следствие чего погибло свыше 11 тыс. экземпляров окуня пресноводного, тем самым причинен существенный вред растительному миру и рыбным запасам», — также сообщается в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.
Стоит отметить, что на восстановление природного баланса в Бердском заливе было потрачено свыше 86 тысяч рублей.