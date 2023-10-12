В Бердске погибло 11 тысяч окуней — прокуроры ищут виновного

Как сообщают «Новые известия» со ссылкой на канал Russia Today, уголовное дело было возбуждено прокуратурой Новосибирской области по 250-й статье Уголовного кодекса РФ, которая устанавливает ответственность за загрязнение поверхностных вод, повлекших ущерб рыбным запасам.