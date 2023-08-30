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Новосибирцы могут съесть радиоактивную рыбу

Новосибирский медик предупредил о «радиоактивной» рыбе на прилавках

30 августа 2023, 07:27
Фото: 1MI
Новосибирцы могут съесть радиоактивную рыбу
На японской АЭС «Фукусима-1» начался сброс радиоактивной воды, который завершится в середине сентября. За это время в Тихий океан могут попасть радиоактивные отходы.

Российские рыболовы уже заявили, что не собираются заниматься промыслом в местах возможного сброса радиоактивной воды. Кроме того, в Роспотребнадзоре усилят контроль за импортом море продуктов из Японии.

Тем не менее, эксперты считают, что «радиоактивная» рыба может попасть — в том числе, в Новосибирск — нелегальным путем. Нажиться в непростой ситуации могут многие контрабандисты.

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«Контрабанда рыбы — серьезная проблема. Чтобы поймать зараженную рыбу, необязательно находиться рядом с АЭС — ведь воду унесет течением. Тот, кто ловит и торгует рыбой незаконно, не будет докладываться в надзорные органы. Поэтому риск остается, он вполне обоснован», — заявил в интервью BFM-Новосибирск директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Александр Ронинсон.

Чтобы обезопасить себя, новосибирцы не должны покупать рыбу с рук и в нелегальных торговых точках, спрашивать у продавцов сопроводительную документацию, а также вести здоровый образ жизни и питаться правильно

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#Новосибирск#Здравоохранение#Заражение#Рыба#Медики#Александр Ляхов
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