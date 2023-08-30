Новосибирский медик предупредил о «радиоактивной» рыбе на прилавках

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Российские рыболовы уже заявили, что не собираются заниматься промыслом в местах возможного сброса радиоактивной воды. Кроме того, в Роспотребнадзоре усилят контроль за импортом море продуктов из Японии.
Тем не менее, эксперты считают, что «радиоактивная» рыба может попасть — в том числе, в Новосибирск — нелегальным путем. Нажиться в непростой ситуации могут многие контрабандисты.
«Контрабанда рыбы — серьезная проблема. Чтобы поймать зараженную рыбу, необязательно находиться рядом с АЭС — ведь воду унесет течением. Тот, кто ловит и торгует рыбой незаконно, не будет докладываться в надзорные органы. Поэтому риск остается, он вполне обоснован», — заявил в интервью BFM-Новосибирск директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Александр Ронинсон.
Чтобы обезопасить себя, новосибирцы не должны покупать рыбу с рук и в нелегальных торговых точках, спрашивать у продавцов сопроводительную документацию, а также вести здоровый образ жизни и питаться правильно