К концу 2023 года планируется завершить капитальный ремонт школы №146

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Мэр Анатолий Локоть проверил, как идут работы и отметил, что после капитального ремонта школа будет соответствовать всем современным требованиям к образовательному процессу:
«Мы продолжаем выполнять программу капитального ремонта и реконструкции образовательных учреждений. В Новосибирске на данный момент семь объектов капремонта в разной степени готовности. Есть примеры, когда старые здания были полностью снесены, а на их месте возведены новые корпуса — это школы № 54 и 57. Финансирование программы идёт из федерального и областного бюджетов при участии муниципалитета. За счет городского бюджета закупается мебель и оборудование.
Школа № 146 в Первомайском районе — один из последних объектов этого года. Для него был разработан специальный проект, учитывающий все особенности здания, в том числе пристройки, которые были сделаны в 60-е годы. В итоге помещения будут соответствовать всем современным требованиям».
Школу №146, расположенную по адресу ул. Аксенова, 54 в Первомайском районе, начали ремонтировать в январе 2023 года. В школе обучались 520 человек, на время ремонта их перевели в школу №145 на ул. Звездная, 8а.
Школа №146 состоит из двух корпусов 1954 и 1966 годов постройки. Корпуса соединены между собой, в первом корпусе обучается начальная школа, во втором — среднее и старшее звено. Капитальный ремонт идет во всех помещениях, в это же время возле школы обустраивается территория — идет укладка асфальта, строится спортивная площадка.
В процессе реконструкции была проведена перепланировка. Татьяна Лагута директор МБОУ СОШ № 146 отметила, что благодаря этому в корпусах выделены места для новых помещений:
«В корпусе для младших классов оборудован свой санузел, в средней и старшей школе создан кабинет иностранного языка, появился актовый зал. При этом количество учебных классов не уменьшилось. Приводятся в надлежащий вид мастерские. В эту пристройку перенесут кабинет психолога, социального педагога, логопеда, медкабинет, кабинеты технологии для мальчиков».
С начала второй четверти корпус начальной школы уже примет обратно своих учеников. Сейчас строительные работы в этом корпусе закончены, идет установка мебели и учебного оборудования. Ремонт корпуса, где учатся средние и старшие классы, будет закончен к концу года, после новогодних каникул дети приступят к учебе в обновленной школе.
В следующем году программа капитального ремонта образовательных учреждений Новосибирска будет продолжена. Как отметил Анатолий Локоть:
«На следующий год мы подали заявку на ремонт 21 школы. Однако итоговое количество объектов капремонта будет зависеть от объёма финансирования со стороны федерального бюджета».
Стали известны даты осенних каникул в школах Новосибирска.