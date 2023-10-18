К концу 2023 года планируется завершить капитальный ремонт школы №146

С начала второй четверти корпус начальной школы уже примет обратно своих учеников. Сейчас строительные работы в этом корпусе закончены, идет установка мебели и учебного оборудования. Ремонт корпуса, где учатся средние и старшие классы, будет закончен к концу года, после новогодних каникул дети приступят к учебе в обновленной школе.