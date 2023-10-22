atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

"Локомотив" считается одной из сильнейших команд в российском волейболе

Музей волейбола начал работу в Новосибирске

22 октября 2023, 03:04
Фото: nso.ru
"Локомотив" считается одной из сильнейших команд в российском волейболе
Экспозиция посвящена истории новосибирской команды «Локомотив»

К 100-летнию российского волейбола в новосибирском спортивном центре «Локомотив-Арена» открыли музей, большая часть экспозиции которого посвящена истории волейбольной команды «Локомотив». Кроме того, стенды рассказывают о развитии этого вида спорта в Новосибирской области и в целом в России.

Новосибирский «Локомотив» считается одним из лидеров отечественного волейбола. Последние четыре сезона команда неизменно оказывается в тройке лучших в регулярном российском первенстве.

По данным регионального правительства, всего волейболом в Новосибирской области занимаются около 22 500 человек.

Читайте также:
Мэрия Новосибирска в суде оспаривает отмену итогов конкурса на КРТ у Локомотив-АреныЖителям Новосибирска запретят парковаться по ночам у «Локомотив-Арены»Сибирячка возмутилась нудистами, играющими в волейбол на пляже
#Новосибирск#Музей#Локомотив — Арена#Волейбол
Подпишитесь
Короли бензозаправок: называем фамилии владельцев сетей АЗС Новосибирска
20 октября, 03:17
Авиабилеты резко подорожали в Новосибирске
20 октября, 05:58
Сильный шторм со снегом накроет Новосибирскую область на выходных
20 октября, 07:33
На сколько повысят пенсии военным пенсионерам в Новосибирске в 2024 году
19 октября, 10:55
Разруха в парках Новосибирска: кто из подрядчиков сорвал сроки ремонта — фамилии
19 октября, 10:09
«Опасаемся за ребятишек»: в новосибирское село вернулся педофил и детоубийца
20 октября, 07:03