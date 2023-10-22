Музей волейбола начал работу в Новосибирске

К 100-летнию российского волейбола в новосибирском спортивном центре «Локомотив-Арена» открыли музей, большая часть экспозиции которого посвящена истории волейбольной команды «Локомотив». Кроме того, стенды рассказывают о развитии этого вида спорта в Новосибирской области и в целом в России.