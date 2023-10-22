Музей волейбола начал работу в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
К 100-летнию российского волейбола в новосибирском спортивном центре «Локомотив-Арена» открыли музей, большая часть экспозиции которого посвящена истории волейбольной команды «Локомотив». Кроме того, стенды рассказывают о развитии этого вида спорта в Новосибирской области и в целом в России.
Новосибирский «Локомотив» считается одним из лидеров отечественного волейбола. Последние четыре сезона команда неизменно оказывается в тройке лучших в регулярном российском первенстве.
По данным регионального правительства, всего волейболом в Новосибирской области занимаются около 22 500 человек.