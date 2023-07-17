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Арбитражный суд Новосибирской области 20 июля рассмотрит заявление мэрии Новосибирска о признании недействительным решения Управления федеральной антимонопольной службы, предписывающее отменить результаты аукциона на комплексное развитие территории около волейбольного центра «Локомотив-Арена». Речь идет о земельном участке площадью 6,76 га в границах улиц Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска, застроенного частными домами.
Решение УФАС принято по жалобе компании «Специализированный застройщик „Акация на Ватутина“ (входит в группу компаний „Расцветай“), которую не допустили до участия в аукционе из-за несоответствия заявки требованиям организаторов конкурса. „Акация на Ватутина“, в свою очередь, пожаловалась в антимонопольную службу, что аукцион провели с нарушением норм градостроительного законодательства.
Мэрия в заявлении об отмене решения УФАС обращает внимание на то, что антимонопольщики опирались на документацию, регламентирующую проведение торгов на право заключения договора о освоении территории в целях строительства стандартного жилья, либо договора о комплексном развитии территории в целях строительства стандартного жилья.
Однако, подчеркивает муниципалитет, «такой аукцион департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска…не проводился».
Аукцион, который был завершен 17 мая текущего года, и до которого не допустили застройщика «Акация на Ватутина», предусматривал «право заключения договора о комплексном развитии территории по инициативе мэрии Новосибирска». Подобные торги предполагают подачу иного пакета документов, чем в случае, который рассматривает УФАС. А следовательно, решение УФАС от отмене результатов аукциона, победителем которого признано ООО «Комфорт», не может считаться легитимным и должно быть отменено, резюмирует муниципалитет. В мэрии подчеркнули, что результат конкурса останется в силе, по крайней мере, до окончания судебной тяжбы, а заключить договор на КРТ важно как можно скорее — «это нужно в 2023 году, и для города, и для строительства, которое ведется рядом»,
«20 июля будет рассмотрение заявления мэрии Новосибирска в первой инстанции, вторая — это условно сентябрь месяц. В арбитражном суде рассмотрим позиции, которые посчитали основанием для отмены, потому что это связано и с другими аукционами. Мы бы хотели ясности, потому что планируется большое количество проектов комплексного развития территорий. Чтобы не было подводных камней на других аукционах, — прокомментировал задачу муниципалитета в процессе Алексей Кондратьев. — Мы очень долго к этой площадке шли. Там задача появилась после ввода в эксплуатацию волейбольного центра, и она в том, чтобы привести территорию в порядок».
«Законность решения мэрии Новосибирска о недопуске к участию в торгах не ставится под сомнение. Отказ в допуске к торгам признан УФАС обоснованным. В решении УФАС речь идет о процедурных моментах, относящихся к условиям аукциона в целом. Юристы ООО „Комфорт“ считают, что при этом Управление вышло за рамки вопросов рассматриваемой жалобы, и убеждены в законности позиции мэрии», — прокомментировали ситуацию в ООО «Комфорт».
В компании добавили, что готовы немедленно приступить к исполнению обязательств в рамках договора о комплексном развитии территории, предусматривающих, в том числе, выкуп и расселение 65 старых домов, выкуп земельных участков, благоустройство прибрежной территории обводненного карьера. Объём необходимых вложений в подготовительный этап реновации оценивается в сумму до 2 млрд рублей.
ООО «Специализированный Застройщик „Акация на Ватутина“ обращение мэрии в арбитражный суд не комментирует.