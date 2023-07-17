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Мэрия Новосибирска в суде оспаривает отмену итогов конкурса на КРТ у Локомотив-Арены

17 июля 2023, 02:00
Фото: 1MI
Арбитраж рассмотрит заявление мэрии 20 июля
Муниципалитет считает, что УФАС, выдавшее предписание отменить итоги конкурса на комплексное развитии территории, неверно истолковало букву закона

Арбитражный суд Новосибирской области 20 июля рассмотрит заявление мэрии Новосибирска о признании недействительным решения Управления федеральной антимонопольной службы, предписывающее отменить результаты аукциона на комплексное развитие территории около волейбольного центра «Локомотив-Арена». Речь идет о земельном участке площадью 6,76 га в границах улиц Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска, застроенного частными домами.

Решение УФАС принято по жалобе компании «Специализированный застройщик „Акация на Ватутина“ (входит в группу компаний „Расцветай“), которую не допустили до участия в аукционе из-за несоответствия заявки требованиям организаторов конкурса. „Акация на Ватутина“, в свою очередь, пожаловалась в антимонопольную службу, что аукцион провели с нарушением норм градостроительного законодательства.

Мэрия в заявлении об отмене решения УФАС обращает внимание на то, что антимонопольщики опирались на документацию, регламентирующую проведение торгов на право заключения договора о освоении территории в целях строительства стандартного жилья, либо договора о комплексном развитии территории в целях строительства стандартного жилья.

Однако, подчеркивает муниципалитет, «такой аукцион департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска…не проводился».

Аукцион, который был завершен 17 мая текущего года, и до которого не допустили застройщика «Акация на Ватутина», предусматривал «право заключения договора о комплексном развитии территории по инициативе мэрии Новосибирска». Подобные торги предполагают подачу иного пакета документов, чем в случае, который рассматривает УФАС. А следовательно, решение УФАС от отмене результатов аукциона, победителем которого признано ООО «Комфорт», не может считаться легитимным и должно быть отменено, резюмирует муниципалитет. В мэрии подчеркнули, что результат конкурса останется в силе, по крайней мере, до окончания судебной тяжбы, а заключить договор на КРТ важно как можно скорее — «это нужно в 2023 году, и для города, и для строительства, которое ведется рядом»,

«20 июля будет рассмотрение заявления мэрии Новосибирска в первой инстанции, вторая — это условно сентябрь месяц. В арбитражном суде рассмотрим позиции, которые посчитали основанием для отмены, потому что это связано и с другими аукционами. Мы бы хотели ясности, потому что планируется большое количество проектов комплексного развития территорий. Чтобы не было подводных камней на других аукционах, — прокомментировал задачу муниципалитета в процессе Алексей Кондратьев. — Мы очень долго к этой площадке шли. Там задача появилась после ввода в эксплуатацию волейбольного центра, и она в том, чтобы привести территорию в порядок».

«Законность решения мэрии Новосибирска о недопуске к участию в торгах не ставится под сомнение. Отказ в допуске к торгам признан УФАС обоснованным. В решении УФАС речь идет о процедурных моментах, относящихся к условиям аукциона в целом. Юристы ООО „Комфорт“ считают, что при этом Управление вышло за рамки вопросов рассматриваемой жалобы, и убеждены в законности позиции мэрии», — прокомментировали ситуацию в ООО «Комфорт».

В компании добавили, что готовы немедленно приступить к исполнению обязательств в рамках договора о комплексном развитии территории, предусматривающих, в том числе, выкуп и расселение 65 старых домов, выкуп земельных участков, благоустройство прибрежной территории обводненного карьера. Объём необходимых вложений в подготовительный этап реновации оценивается в сумму до 2 млрд рублей.

ООО «Специализированный Застройщик „Акация на Ватутина“ обращение мэрии в арбитражный суд не комментирует.

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