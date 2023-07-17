Аукцион, который был завершен 17 мая текущего года, и до которого не допустили застройщика «Акация на Ватутина», предусматривал «право заключения договора о комплексном развитии территории по инициативе мэрии Новосибирска». Подобные торги предполагают подачу иного пакета документов, чем в случае, который рассматривает УФАС. А следовательно, решение УФАС от отмене результатов аукциона, победителем которого признано ООО «Комфорт», не может считаться легитимным и должно быть отменено, резюмирует муниципалитет. В мэрии подчеркнули, что результат конкурса останется в силе, по крайней мере, до окончания судебной тяжбы, а заключить договор на КРТ важно как можно скорее — «это нужно в 2023 году, и для города, и для строительства, которое ведется рядом»,