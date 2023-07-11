Конкурс на право заключения договора на комплексное развитие территории в микрорайоне Щ, находящегося в непосредственной близости к Академгородку, объявят в начале августа 2023 года. Как заявил глава департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев в пресс-центре ТАСС, муниципалитет уже утвердил конкурсные условия и определил начальную конкурсную цену. Точную цифру руководитель профильного департамента не назвал. Но, по словам Кондратьева, эта территория «безусловно, будет интересна застройщикам».