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Аукцион на застройку Академгородка в Новосибирске объявят в августе

11 июля 2023, 06:45
Фото: 2GIS
Дом на улице Героев труда, который планируется снести в рамках КРТ
Мэрия Новосибирска подготовила все документы, необходимые для объявления конкурса на право так называемого комплексного развития территории микрорайона Щ

Конкурс на право заключения договора на комплексное развитие территории в микрорайоне Щ, находящегося в непосредственной близости к Академгородку, объявят в начале августа 2023 года. Как заявил глава департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев в пресс-центре ТАСС, муниципалитет уже утвердил конкурсные условия и определил начальную конкурсную цену. Точную цифру руководитель профильного департамента не назвал. Но, по словам Кондратьева, эта территория «безусловно, будет интересна застройщикам».

Речь идет о трех земельных участках общей площадью 7,7 га в районе улиц Российской, Героев Труда, Рубиновой и Иванова. Всего планируется снести 27 деревянных двухэтажных домов 1960 года постройки. На их месте собираются возвести дома высотой 14-18 этажей с общей площадью квартир 196 тысяч квадратных метров.

Проект вызывает недовольство у части жителей Советского района. Плотность населения микрорайона Щ резко возрастет, однако транспортная сеть уже сегодня с трудом справляется с нагрузкой. Большой вопрос с социальной инфраструктурой и возможностями инженерных сетей.

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#Снос#Аварийное жилье#Строительство#Город#Новосибирск
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