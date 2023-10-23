Стали известны дома, откуда чаще всего хотят съехать новосибирцы

В список попали дома как на левом, так и на правом берегу Оби. При этом больше всего новосибирцев хотят уехать с Правобережья (12 многоэтажек). Любовью у них не пользуются жилые строения в Октябрьском районе (2 дома), на Первомайке и улице Дзержинского (по 1 дому). В Левобережье активно продают квартиры в Кировском (три дома) и Ленинском (два дома) районах.