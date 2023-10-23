Стали известны дома, откуда чаще всего хотят съехать новосибирцы

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В список попали дома как на левом, так и на правом берегу Оби. При этом больше всего новосибирцев хотят уехать с Правобережья (12 многоэтажек). Любовью у них не пользуются жилые строения в Октябрьском районе (2 дома), на Первомайке и улице Дзержинского (по 1 дому). В Левобережье активно продают квартиры в Кировском (три дома) и Ленинском (два дома) районах.
По неизвестным причинам новосибирцы хотят уехать из дома по улице Рябиновой, 10/1 (подано 315 объявлений о продаже). «Нехорошие» квартиры появились сразу в трех многоэтажках по улице Татьяны Снежиной — 49,1, 46 и 51. Всего новосибирцы подали риелторам аж 597 объявлений о продаже.
Также в антирейтинге находятся дома по Серебренниковской, 4/1, Владимирской, 21 и Адриена Лежена, 27/1. Не хотят жить в квартирах в доме по Заречной, 4 (191 объявление), Кирова, 27/3 (173 объявления), Лескова, 15 (156 объявлений), Ключ-Камышенском плато, 14 (169 объявлений) и Троллейной, 1 (186 объявлений). Замыкают список дома на Выборной, 99 /4, Комсомольской, 4, Киевском, 23, Горском микрорайоне (№ 67 и 8а) и Зорге (№94 и 90).