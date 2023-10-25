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Posted 25 октября, 12:46

Published 25 октября, 12:46

Modified 25 октября, 12:49

Updated 25 октября, 12:49

Гаражи так и не были сданы

Новосибирские дольщики просят генпрокурора разобраться с наглым застройщиком гаражей

25 октября 2023, 12:46
Фото: precedent.tv
Гаражи так и не были сданы

Новосибирские дольщики обратились в Генпрокуратуру из-за недостроенных гаражей

В Новосибирской области группа дольщиков обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием принять срочные меры в отношении фирмы-застройщика ООО «Юнистрой-2». По их мнению, обязательства по строительству многоуровневых гаражей так и не были выполнены.

Как сообщает precedent.tv, восемь жителей Краснообска вложили свои средства в строительство гаражей в конце 2011 года и рассчитывали воспользоваться боксами уже осенью 2012. Однако процесс сильно подзатянулся и люди не получили объекты в надлежащем виде до сих пор.

В открытом письме в адрес Генеральной прокуратуры, МВД, прокуратуры Новосибирской области и ГУ МВД по Новосибирской области дольщики отмечают, что, по их мнению, фирма в лице директора и учредителя Максима Полетаева изначально не собиралась сдавать гаражи собственникам. При этом суд запретил эксплуатацию объекта, а техническая экспертиза Госстройнадзора выявила множество технических нарушений.

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В 2019 году директор фирмы не продлил разрешение на строительство и не оформил документацию на право пользования участком под гаражный комплекс. Доведенные до отчаяния дольщики обратились в полицию, однако в феврале нынешнего года им отказали в возбуждении уголовного дела. Теперь у людей вся надежда на Генпрокуратуру.

«В конце 2011 года я вложил средства в строительство 9 гаражных боксов, где планировал проводить научную деятельность. Внес деньги и подписал документы. Гаражи в эксплуатацию не сданы, но туда допущены дольщики. Сделал все необходимые работы, но постоянно возникают проблемы — например, с оплатой тепла», — рассказал дольщик Евгений.

Сейчас сибиряки намерены добиваться возбуждения уголовного дела в отношении застройщика. Под открытым обращением свои подписи оставили 8 дольщиков.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Обращение#Генпрокуратура#Гаражный комплекс#Дольщики#Гаражи#Александр Ляхов
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