Новосибирские дольщики просят генпрокурора разобраться с наглым застройщиком гаражей

Posted 25 октября, 12:46
Published 25 октября, 12:46
Modified 25 октября, 12:49
Updated 25 октября, 12:49
Как сообщает precedent.tv, восемь жителей Краснообска вложили свои средства в строительство гаражей в конце 2011 года и рассчитывали воспользоваться боксами уже осенью 2012. Однако процесс сильно подзатянулся и люди не получили объекты в надлежащем виде до сих пор.
В открытом письме в адрес Генеральной прокуратуры, МВД, прокуратуры Новосибирской области и ГУ МВД по Новосибирской области дольщики отмечают, что, по их мнению, фирма в лице директора и учредителя Максима Полетаева изначально не собиралась сдавать гаражи собственникам. При этом суд запретил эксплуатацию объекта, а техническая экспертиза Госстройнадзора выявила множество технических нарушений.
В 2019 году директор фирмы не продлил разрешение на строительство и не оформил документацию на право пользования участком под гаражный комплекс. Доведенные до отчаяния дольщики обратились в полицию, однако в феврале нынешнего года им отказали в возбуждении уголовного дела. Теперь у людей вся надежда на Генпрокуратуру.
«В конце 2011 года я вложил средства в строительство 9 гаражных боксов, где планировал проводить научную деятельность. Внес деньги и подписал документы. Гаражи в эксплуатацию не сданы, но туда допущены дольщики. Сделал все необходимые работы, но постоянно возникают проблемы — например, с оплатой тепла», — рассказал дольщик Евгений.
Сейчас сибиряки намерены добиваться возбуждения уголовного дела в отношении застройщика. Под открытым обращением свои подписи оставили 8 дольщиков.