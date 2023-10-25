Новосибирские дольщики просят генпрокурора разобраться с наглым застройщиком гаражей

В 2019 году директор фирмы не продлил разрешение на строительство и не оформил документацию на право пользования участком под гаражный комплекс. Доведенные до отчаяния дольщики обратились в полицию, однако в феврале нынешнего года им отказали в возбуждении уголовного дела. Теперь у людей вся надежда на Генпрокуратуру.