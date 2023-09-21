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Женщина пострадала

Новосибирец запирал возлюбленную в гараже и гонялся за ней с топором

21 сентября 2023, 08:38
Фото: 1MI
Женщина пострадала

В Новосибирске мужчина запер возлюбленную в гараже и издевался над ней

В Новосибирске мужчина запер свою сожительницу в гараже и издевался над ней, после чего подозреваемого задержали.

В Новосибирске мужчина запер свою подругу в гараже и бил ее. Женщину спасли сотрудники патрульно-постовой службы, о чем сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Утром 20 сентября в полицию поступил звонок о криках, которые доносились из гаража на Коломенской улице.

Офицеры отправились на место происшествия. Когда они начали вскрывать дверь гаража, женщина смогла разблокировать замок и выбраться наружу. За ней бежал мужчина, держа в руках топор. Однако, увидев полицейских, он скрылся внутри помещения.

По словам жертвы, ее партнер был в неадекватном состоянии. Ночью он запер ее в гараже и избивал разными предметами. Пострадавшую доставили в больницу.

Мужчина отказывался выйти наружу. В такой ситуации полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии оцепили территорию и начали переговоры с подозреваемым. В результате его удалось задержать.

31-летний житель города ранее был привлечен к уголовной ответственности за грабеж и нанесение тяжких повреждений здоровью. Сейчас его поместили в специализированное медицинское учреждение. В отношении данного новосибирца возбудили уголовное дело.

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