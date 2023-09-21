Новосибирец запирал возлюбленную в гараже и гонялся за ней с топором

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В Новосибирске мужчина запер свою подругу в гараже и бил ее. Женщину спасли сотрудники патрульно-постовой службы, о чем сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Утром 20 сентября в полицию поступил звонок о криках, которые доносились из гаража на Коломенской улице.
Офицеры отправились на место происшествия. Когда они начали вскрывать дверь гаража, женщина смогла разблокировать замок и выбраться наружу. За ней бежал мужчина, держа в руках топор. Однако, увидев полицейских, он скрылся внутри помещения.
По словам жертвы, ее партнер был в неадекватном состоянии. Ночью он запер ее в гараже и избивал разными предметами. Пострадавшую доставили в больницу.
Мужчина отказывался выйти наружу. В такой ситуации полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии оцепили территорию и начали переговоры с подозреваемым. В результате его удалось задержать.
31-летний житель города ранее был привлечен к уголовной ответственности за грабеж и нанесение тяжких повреждений здоровью. Сейчас его поместили в специализированное медицинское учреждение. В отношении данного новосибирца возбудили уголовное дело.