Новосибирец запирал возлюбленную в гараже и гонялся за ней с топором

В Новосибирске мужчина запер свою подругу в гараже и бил ее. Женщину спасли сотрудники патрульно-постовой службы, о чем сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Утром 20 сентября в полицию поступил звонок о криках, которые доносились из гаража на Коломенской улице.