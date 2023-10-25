Самолет из Новосибирска разгерметизировался в полете — что случилось

Posted 25 октября, 09:30
Published 25 октября, 09:30
Modified 25 октября, 10:22
Updated 25 октября, 10:22
Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Новосибирск — Горно-Алтайск из аэропорта Толмачево. Однако во время утреннего вылета экипаж доложил о проблемах.
«25.10.2023 06.43 (мск) зона ответственности Новосибирского РЦ ЕС ОрВД. При выполнении полета по маршруту, в районе ПОД КУДЕБ, КВС установил ответчик 7700, доложил о разгерметизации, запросил аварийное снижение», — указано в Telegram-канале AVIAINCIDENT.
В итоге экипаж принял решение о посадке в аэропорту назначения. Посадка прошла благополучно.