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Posted 25 октября, 09:30

Published 25 октября, 09:30

Modified 25 октября, 10:22

Updated 25 октября, 10:22

Посадка прошла благополучно

Самолет из Новосибирска разгерметизировался в полете — что случилось

25 октября 2023, 09:30
Фото: 1MI
Посадка прошла благополучно

Самолет из Новосибирска разгерметизировался во время полета

Самолет авиакомпании «Сибирь» запросил аварийную посадку по пути в Горно-Алтайск. Причиной стала разгерметизация.

Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Новосибирск — Горно-Алтайск из аэропорта Толмачево. Однако во время утреннего вылета экипаж доложил о проблемах.

«25.10.2023 06.43 (мск) зона ответственности Новосибирского РЦ ЕС ОрВД. При выполнении полета по маршруту, в районе ПОД КУДЕБ, КВС установил ответчик 7700, доложил о разгерметизации, запросил аварийное снижение», — указано в Telegram-канале AVIAINCIDENT.

В итоге экипаж принял решение о посадке в аэропорту назначения. Посадка прошла благополучно.

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#Новосибирск#Самолет#Вынужденная посадка#Александр Ляхов
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