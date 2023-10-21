S7 отстранила от полетов севший в Новосибирске самолет с отказавшим двигателем

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
В результате технической проблемы, произошедшей на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании S7, который летел из Москвы в Томск, была совершена экстренная посадка в аэропорту Новосибирска. Вместе с этим, самолет был временно отстранен от полетов для проведения технического обслуживания, пишет ТАСС.
Представители компании сообщили, что специалисты в настоящее время занимаются ремонтом и исправлением проблемы. Они проводят все необходимые работы для возвращения самолета в эксплуатацию.
На момент экстренной посадки в Новосибирске на борту находилось 165 пассажиров, пострадавших нет.