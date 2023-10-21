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S7 отстранила от полетов севший в Новосибирске самолет с отказавшим двигателем

S7 отстранила от полетов севший в Новосибирске самолет с отказавшим двигателем

21 октября 2023, 04:04
Фото: atas.info
Авиакомпания S7 отстранила от полетов Boeing 737-800, который экстренно приземлился в Новосибирске из-за отказавшего двигателя.

В результате технической проблемы, произошедшей на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании S7, который летел из Москвы в Томск, была совершена экстренная посадка в аэропорту Новосибирска. Вместе с этим, самолет был временно отстранен от полетов для проведения технического обслуживания, пишет ТАСС.

Представители компании сообщили, что специалисты в настоящее время занимаются ремонтом и исправлением проблемы. Они проводят все необходимые работы для возвращения самолета в эксплуатацию.

На момент экстренной посадки в Новосибирске на борту находилось 165 пассажиров, пострадавших нет.

Севший в Новосибирске самолет с отказавшим двигателем отстранили от полетов
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Самолет#S7#Авиакомпания#Эмилия Губарева#Экстренная посадка#Пассажиры
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