S7 отстранила от полетов севший в Новосибирске самолет с отказавшим двигателем

В результате технической проблемы, произошедшей на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании S7, который летел из Москвы в Томск, была совершена экстренная посадка в аэропорту Новосибирска. Вместе с этим, самолет был временно отстранен от полетов для проведения технического обслуживания, пишет ТАСС.