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Севший в Новосибирске самолет с отказавшим двигателем отстранили от полетов

Севший в Новосибирске самолет с отказавшим двигателем отстранили от полетов

21 октября 2023, 02:51
Фото: atas.info
В Новосибирске самолёт с отказом двигателя отстранили от полётов после инцидента во время рейса из Москвы в Томск; транспортная прокуратура ведёт проверку.

Боинг 737 авиакомпании S7, который вынужденно сел в аэропорту Толмачево в Новосибирске, не будет больше летать, сообщили в ТАСС.

По информации представителя авиакомпании, самолет был отозван с полетов и отправлен на техническое обслуживание. Специалисты проводят нужные работы, а пассажиров перевезли на резервном самолете в Томск.

Причина экстренной посадки заключалась в неправильной работе двигателей. Посадка прошла без инцидентов, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия разбираются транспортной прокуратурой.

Самолет из Москвы экстренно приземлился в Новосибирске из-за отказа двигателя
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