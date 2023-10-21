Севший в Новосибирске самолет с отказавшим двигателем отстранили от полетов

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Боинг 737 авиакомпании S7, который вынужденно сел в аэропорту Толмачево в Новосибирске, не будет больше летать, сообщили в ТАСС.
По информации представителя авиакомпании, самолет был отозван с полетов и отправлен на техническое обслуживание. Специалисты проводят нужные работы, а пассажиров перевезли на резервном самолете в Томск.
Причина экстренной посадки заключалась в неправильной работе двигателей. Посадка прошла без инцидентов, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия разбираются транспортной прокуратурой.