Идеальный детсад — это близость к дому, дошкольная подготовка и много праздников

Posted Вчера, 12:37
Published Вчера, 12:37
Modified Вчера, 12:39
Updated Вчера, 12:39
На старом месте с новыми силами
Впервые Детский сад №7 открыл свои двери для маленьких посетителей в 1984 году в районе Загородного парка Владимира. Однако, со временем район рос, мест в садике стало не хватать, поэтому в 2016 году и 2022 году открылись еще два корпуса. Главное преимущество сада — это доступность, с маленьким ребенком очень тяжело ездить в другой район два раза в день, и теперь местные жители избавлены от такой необходимости.
С 1996 года в саду работает группа по программе Монтессори. Занятия в ней помогают поступать в школу и адаптироваться там уже не одному поколению детей. Помимо этого, воспитанники детского сада отмечают множество ежегодных праздников — делают стенгазеты на День Победы, устраивают Рождественские колядки зимой.
Детский сад №7 постоянно внедряет и тестирует новые формы образования. В 2014 году ему был присвоен статус стажерской и пилотной площадки — на его примере проводили обучающие мероприятия для педагогов из других районов и регионов.
Такая активность не осталась без внимания — детский сад становился многократным победителем конкурсов «Детский сад года» в 2006, 2012, 2016 годах.
Чем занимаются дети в саду?
В саду работает множество секций и дополнительных занятий. Дети развивают свои навыки в разных областях — тут и спортивная гимнастика, и логопед, и шахматы. Помимо этого, в садике постоянно работает профессиональный детский психолог. Во многом благодаря этому в там сформировалась уникальная благоприятная педагогическая атмосфера — воспитатели лучше понимают, что на самом деле нужно детям, а среди прививаемых навыков не только устный счёт и азбука, но еще и эмоциональный интеллект.
Наверное поэтому дети в саду очень по-взрослому отвечают на глубокие вопросы: «Любовь — это когда все друг друга любят и еще ходят в кино» — точно подмечает Аня.
Также владимирские ребята озабочены вопросом улучшения условий пребывания детей в детских садах России: «Нужно сделать так, чтобы не было тихого часа» — комментирует ситуацию Кира.
И стабилизацией криминогенной обстановки в стране: «Я хотел бы стать полицейским, чтобы поймать всех воров» — гордо заявляет Ваня.
Всероссийская тенденция
Детский сад №7 — это лишь один из множества детских садов, построенных в рамках федеральных программ по поддержанию демографии и улучшению образования. С 2018 по 2023 год в соответствии с национальным проектом «Демография» по всей стране открыли более 1600 детских садов вместимостью более 235 тысяч мест для дошкольников.
Только за 2023 год во Владимире построили три детских сада и создали больше четырех сотен новых мест для детей.
Благодаря таким мерам множество детей получают путёвку в жизнь и существенную помощь при поступлении в школу — подготовку к арифметике, письму и английскому по новым образовательным стандартам, а родители — возможность отдать ребенка в образовательное учреждение в шаговой доступности.