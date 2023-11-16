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Недетский вопрос

Недетский вопрос

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В этом проекте мы задались вопросом: какой будет наша страна в недалеком будущем по мнению малышей? Летающие машины, роботы-официанты, или каждый город превратится в огромный сад с детскими площадками? Мы побывали в лучших детских садах России и выяснили какие условия в них созданы для малышей. Многочисленные секции, собственные планетарии, солевые пещеры и даже мультипликационные студии, где маленькие творцы сами создают сказки. Каждый детский сад решил в своем городе или микрорайоне большую проблему – очередности. И сейчас родители в этих городах могут быть спокойными, ведь пока они работают – их малыши под надежным присмотром. Мы решили поговорить с воспитанниками этих детских садов и выяснить их мнение по самым «взрослым» вопросам.
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