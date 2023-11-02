Детский сад «Полянка»: аэробика, север и домики для кошек

К работе с самыми маленькими детьми тут подходят особенно тщательно — у родителей есть возможность отдать ребенка в сад уже с возраста 3-5 месяцев. К примеру, до начала работы сада местным жителям приходилось ждать возраста 2-3 года. Для малышей работает 6 групп раннего возраста, в которых проводятся специальные занятия по адаптации к школе. Такая подготовка позволяет детям научиться читать и считать в кратчайшие сроки.