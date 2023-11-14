atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Детский сад №1: первый по масштабу и творчеству в Самаре

Детский сад №1: как быть первыми по масштабу и творчеству

14 ноября 2023, 10:03
Детский сад №1: первый по масштабу и творчеству в Самаре
Как организовать детский сад, когда число воспитанников близится к 2 тысячам? В действительно большом детском саде комбинированного вида № 1 городского округа Самара этого испытания не боятся.
спецпроект "Недетский вопрос" в гостях у Первого

Город в городе

Активное расширение Самары повлекло создание обособленных микрорайонов. В одном из таких мест — микрорайоне Крутые Ключи проживает много молодёжи, а значит и спрос на места в детском садике колоссальный.

Проблему нехватки мест решил Детский сад № 1, который открылся в 2013 году и сегодня состоит из четырёх корпусов, в каждом из которых есть своя отличительная особенность.

  • 1 корпус «Физкультурно-оздоровительная направленность»;
  • 2 корпус «Техническая направленность»;
  • 3 корпус «Художественно-эстетическая направленность»;
  • 4 корпус «Ранний возраст».

Всего в саду № 1 есть 55 групп для 1710 детей разных возрастов. Предусмотрены отдельные группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи, аутизмом и другими особенностями развития. Индивидуальные коррекционные занятия с логопедом, дефектологом, психологом и другими специалистами помогают детям лучше адаптироваться. Одни из последних новшеств — сенсорная комната для развития высших психических процессов и комната песочной терапии, которые способствуют всестороннему развитию ребёнка.

Чем занимаются дети в саду?

Масштаб детского сада даёт возможность с размахом подойти к образовательной деятельности. На базе созданных в корпусах мини-музеев местные педагоги проводят развивающие занятия — «Время быть активным», «Удивительный космос», «Растим будущих инженеров» и другие. В мини-музее «Быт народов Поволжья» малышам рассказывают об устройстве русской избы, народных игрушках и промыслах.

Дополнительное образование представлено обширным набором кружков по разным тематикам — «Тропинка в экологию» для юных любителей природы, «Весёлый мяч» для футболистов или «Занимательная математика» для будущих инженеров.

Чем детский сад не театр?

Коллектив и воспитанники детсада активно участвуют в различных мероприятиях за пределами сада и не стесняются организовывать такие самостоятельно. Например, в соревнованиях «Олимпийская семейка» и «Театральный БУМ» принимают участие дети и их родители из разных районов Самары.

Детский сад № 1 ежегодно проводит фестиваль «Театральная весна», где дети учатся ставить спектакли и играть в них. Есть даже конкурс на лучшую роль и сценический костюм — все как у взрослых!

Детский взгляд

А как воспитанники детского сада видят город будущего ответят сами воспитанники:

Маленькая Софийка думает, что в будущем повсюду будут «вулканы с бантиками».

«Летающие пончики и шоколадки» — Алина не против того, чтобы еда сама летела в рот.

«Должен быть детский сад для кошек» — Катя мечтает о том, чтобы сделать лучше жизнь животных.

Творческое воспитание дает свои плоды — Вадик готовиться стать блогером: «Буду приносить зрителям радость своими роликами», — мечтает он.

Чем занимаются дети в саду №1 в СамареЧем занимаются дети в саду №1 в Самаре
Чем занимаются дети в саду №1 в СамареЧем занимаются дети в саду №1 в Самаре
Чем занимаются дети в саду №1 в СамареЧем занимаются дети в саду №1 в Самаре
Чем занимаются дети в саду №1 в СамареЧем занимаются дети в саду №1 в Самаре
Чем занимаются дети в саду №1 в СамареЧем занимаются дети в саду №1 в Самаре
Чем занимаются дети в саду №1 в Самаре

Молодым семьям — доступные детские сады

Детский сад № 1 — это лишь один из множества детских садов, построенных в рамках федеральных программ по поддержанию демографии и улучшению образования. С 2018 по 2023 год в соответствии с национальным проектом «Демография» по всей стране открыли более 1600 детских садов вместимостью более 235 тысяч мест для дошкольников.

Именно благодаря этому проекту в 2020 году в детсаде №1 открылся дополнительный ясли-корпус для самых маленьких на 44 места.

Только за 2021 года в Самарской области построено 6 детских садов и строится еще 3 таких объекта.

#Видео#Недетский вопрос
Подпишитесь
Видео. Четвертый мост загорелся в Новосибирске
Сегодня, 03:59
«Пуск откладывается»: аудиторы КСП назвали степень готовности 4 моста в Новосибирске
Сегодня, 06:50
Комбат новосибирской «Веги» Панферов высказался о помиловании убийцы Веры Пехтелевой
Сегодня, 01:37
Несколько строящихся школ по ГЧП снесли в Новосибирске из-за нарушений
Сегодня, 01:44
Как выглядит новое благоустройство между Нарымским сквером и цирком — 10 фото
Вчера, 11:35
«Надо предупредить весь город» — в мэрии Новосибирска ждут чудовищный гололед
Сегодня, 02:57