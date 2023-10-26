Новосибирский батальон «Вега» появился в репортаже телеканала Russia Today

Батальон «Вега» находятся на линии огня в зоне СВО. Бойцы постепенно продвигаются на Торском выступе. Действия бойцов из Новосибирской области появились в сюжете федерального телеканала Russia Today.

Батальон «Вега» находятся на линии огня в зоне СВО. Бойцы постепенно продвигаются на Торском выступе. Действия бойцов из Новосибирской области появились в сюжете федерального телеканала Russia Today. Вместе с отрядом огневой поддержки батальона «Вега» сутки провел на позициях военкор канала Александр Яремчук. Бойцы атакуют ВСУ ударами FPV-дронов. Также идет поддержка со стороны артиллерии. При этом со стороны ВСУ ведется обстрел кассетными боеприпасами. «Это самая большая пакость. Непредсказуемо, куда попадет: площадь большая», — рассказал Александру Яремчуку боец отряда с позывным «Шрек». Вернуться в зону СВО намерен комбат «Веги» из Новосибирска Андрей Панферов Узнать подробнее Читайте также: Чем занимается сын комбата «Веги» Панферова в зоне СВО