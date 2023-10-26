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Posted Вчера, 14:03

Published Вчера, 14:03

Modified Вчера, 14:05

Updated Вчера, 14:05

Бойцы «Веги» прикрывают товарищей огнем

Новосибирский батальон «Вега» появился в репортаже телеканала Russia Today

26 октября 2023, 14:03
Фото: 1MI
Бойцы «Веги» прикрывают товарищей огнем
Батальон «Вега» находятся на линии огня в зоне СВО. Бойцы постепенно продвигаются на Торском выступе. Действия бойцов из Новосибирской области появились в сюжете федерального телеканала Russia Today.

Батальон «Вега» находятся на линии огня в зоне СВО. Бойцы постепенно продвигаются на Торском выступе. Действия бойцов из Новосибирской области появились в сюжете федерального телеканала Russia Today.

Вместе с отрядом огневой поддержки батальона «Вега» сутки провел на позициях военкор канала Александр Яремчук. Бойцы атакуют ВСУ ударами FPV-дронов. Также идет поддержка со стороны артиллерии.

При этом со стороны ВСУ ведется обстрел кассетными боеприпасами.

«Это самая большая пакость. Непредсказуемо, куда попадет: площадь большая», — рассказал Александру Яремчуку боец отряда с позывным «Шрек».
Вернуться в зону СВО намерен комбат «Веги» из Новосибирска Андрей Панферов
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#Новосибирск#СВО#Батальон "Вега"#Александр Ляхов
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