Новосибирский батальон «Вега» появился в репортаже телеканала Russia Today

Posted Вчера, 14:03
Published Вчера, 14:03
Modified Вчера, 14:05
Updated Вчера, 14:05
Батальон «Вега» находятся на линии огня в зоне СВО. Бойцы постепенно продвигаются на Торском выступе. Действия бойцов из Новосибирской области появились в сюжете федерального телеканала Russia Today.
Вместе с отрядом огневой поддержки батальона «Вега» сутки провел на позициях военкор канала Александр Яремчук. Бойцы атакуют ВСУ ударами FPV-дронов. Также идет поддержка со стороны артиллерии.
При этом со стороны ВСУ ведется обстрел кассетными боеприпасами.
«Это самая большая пакость. Непредсказуемо, куда попадет: площадь большая», — рассказал Александру Яремчуку боец отряда с позывным «Шрек».