Вернуться в зону СВО намерен комбат «Веги» из Новосибирска Андрей Панферов

Posted Сегодня, 02:13
Published Сегодня, 02:13
Modified Сегодня, 02:15
Updated Сегодня, 02:15
Основатель элитной добровольческой группы «Вега» из Новосибирска Андрей Панферов, планирует вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Он сообщил об этом порталу Om1 ru.
По словам Панферова, он по-прежнему является активным офицером и готов выполнять любые задачи, которые ему будут поставлены. В настоящее время он занят организационными вопросами, но в будущем планирует вернуться на СВО.
Сейчас комбат занимается решением перспективных задач, что требует его постоянных перемещений между различными регионами.