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Панферов снова хочет отправиться на СВО

Вернуться в зону СВО намерен комбат «Веги» из Новосибирска Андрей Панферов

3 октября 2023, 02:13
Фото: Законодательное собрание НСО
Панферов снова хочет отправиться на СВО

Комбат «Веги» из Новосибирска Андрей Панферов планирует вернуться в зону СВО

Андрей Панферов планирует вернуться в зону проведения СВО, чтобы продолжить выполнение поставленных задач.

Основатель элитной добровольческой группы «Вега» из Новосибирска Андрей Панферов, планирует вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Он сообщил об этом порталу Om1 ru.

По словам Панферова, он по-прежнему является активным офицером и готов выполнять любые задачи, которые ему будут поставлены. В настоящее время он занят организационными вопросами, но в будущем планирует вернуться на СВО.

Сейчас комбат занимается решением перспективных задач, что требует его постоянных перемещений между различными регионами.

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#Общество#Новосибирск#Вега#Андрей Панферов#СВО#Эмилия Губарева
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