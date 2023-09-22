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Сын Панферова сейчас на СВО

Чем занимается сын комбата «Веги» Панферова в зоне СВО

22 сентября 2023, 02:48
Фото: 1MI
Сын Панферова сейчас на СВО

Командир «Веги» Панферов рассказал, чем занимается его сын в зоне СВО

Командир батальона «Вега» из Новосибирска Андрей Панфёров поделился информацией о том, чем занимается его сын в зоне спецопераций. Он служит сейчас в звании майора.

В настоящее время Евгений Панфёров находится в Новосибирске и занимается перевозкой погибшего бойца. 30 сентября у него закончится отпуск, после чего он вернется на свою службу.

«В прошлом году он писал рапорт, чтобы его призвали. Считается мобилизованным. Ему достаточно комфортно там. Знаете, по сущности своей мужчина всегда работает для самореализации. Я всегда растил из него солдата», — рассказал командир в интервью изданию Сиб.фм.

По словам Андрея Панфёрова, сын и отец не ведут сентиментальные разговоры. Когда Евгений звонит по телефону из зоны СВО, они обсуждают только военные дела.

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