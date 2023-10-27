Губернатор поставил новые задачи по развитию дорожно-транспортного комплекса региона

Губернатор Андрей Травников во время торжественного мероприятия поблагодарил работников дорожного хозяйства и транспортной сферы за плодотворный труд и успешное решение ранее поставленных задач и перечислил новые, — на ближайшую трёхлетку.

В приоритетах — наращивание объёмов дорожного ремонта и строительства, повышение качества содержания дорог и перезагрузка сферы общественного транспорта в муниципалитетах области.

«В дорожном ремонте и строительстве важно не снижать объёмы работ, а только увеличивать их. К примеру, в отношении Новосибирска в проекте бюджета уже это закладываем.

Необходимо дальнейшее обновление транспорта — и городского, и на селе, и пригородного сообщения — электричек. Практически по всем направлениям большая программа по обновлению подвижного состава общественного транспорта.

На что особенно обратил бы внимание, к чему ещё по-жёсткому не подходили — качество содержания дорог. Надо признать: если в качестве ремонта и строительства явный результат наблюдаем и продолжаем двигаться дальше, то в качестве содержания дорог и территорий ещё догонять и догонять. Я лично буду обращать на это максимальное внимание. Это первое. И второе, — полная перезагрузка сферы общественного транспорта в наших муниципалитетах. И это не только обновление подвижного состава, но и повышение качества обслуживания пассажиров в виде удобных маршрутов, прозрачной системы финансовых взаимоотношений, внедрения новых современных систем расчётов. Это тренд ближайших двух-трёх лет», — заявил Губернатор.

Андрей Травников акцентировал внимание: это не просто планы, а подтверждённая реальность, закреплённая контрактами и бюджетными решениями, региональными программами. Например, два года назад была согласована большая программа по развитию пригородного сообщения, и она будет продолжаться.

«Эта работа, конечно, касается и авиационного транспорта. В связи с тем, что Новосибирская область — мультимодальный транспортный узел, нужно думать о повышении транспортной доступности для пассажиров к стремительно растущему авиационному хабу — аэропорту Толмачёво. Это наша общая задача», — обозначил ещё одно направление работы Губернатор.

Поставленные задачи будут выполнены. Транспортники и дорожники уже доказывали, что умеют эффективно работать. «Год назад я на таком же мероприятии рассказывал о задачах, планах, которые стоят перед отраслями. И смотрите: несмотря на все макроэкономические „сюрпризы“, ограничения, все поставленные задачи удаётся решать. Так, мы говорили, что наша задача — с каждым годом увеличивать объёмы работ. Это получается. Я анонсировал, что транспортную отрасль, общественный транспорт ждёт начало большого преображения. И это тоже уже реализуется.

Все средства, которые выделяются из федерального, областного, местных бюджетов на дорожные работы, на приобретение транспорта, надо эффективно реализовать.

Самое главное, что нам удалось сделать, — обеспечить прогресс. Не только в количестве отремонтированных, построенных километров и приобретённых единиц техники. А в повышении качества и изменении подходов к работе. Я благодарю вас за эту сложную многогранную работу, за прогресс, за видимое развитие двух важных для каждого жителя нашей области отраслей — дороги и транспорт», — обратился к участникам мероприятия Андрей Травников.

Глава региона пожелал стабильности и безаварийной работы коллективам всех предприятий, организаций, учреждений дорожно-транспортной отрасли. А также успешно справиться с текущей задачей — подготовкой к наступлению зимы: быть во всеоружии и готовыми к любым сюрпризам сибирской погоды.