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Published Сегодня, 14:06

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Updated Сегодня, 14:09

Суд впервые отменил решение о банкротстве

В Республике Алтай отменили банкротство компании «Росэнерго» — первый случай в России

27 октября 2023, 14:06
Фото: Midjourney
Суд впервые отменил решение о банкротстве

В Республике Алтай впервые в России отменили банкротство компании

Арбитражный суд Республики Алтай отменил банкротство страховой компании «Росэнерго». Соответствующий иск был отклонен. По мнению экспертов, в России подобный прецедент возник впервые.

Как сообщает «РБК-Новосибирск», 25 октября Арбитражный суд Республики Алтай отказал Центробанку и временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов в иске о признании банкротом страховой компании «Росэнерго». Ранее аналогичное решение принял кассационный суд в Тюмени, отправив рассмотрение дела в первую инстанцию и не найдя оснований для введения конкурсного производства.

По мнению арбитражного управляющего «Росэнерго» Маргариты Воскресенской, подобный случай является беспрецедентным.

«И суд, и Агентство по страхованию вкладов стаои заложниками правовой коллизии: чтобы нарастить объем обязательств, их нужно просто заявить. Сначала мы можем объявить компанию банкротом и только потом приступим к изучению обстоятельств банкротства», — рассказала юрист изданию.

При этом судом даже была назначена масштабная финансово-экономическая экспертиза, к которой привлекли докторов наук из Томского государственного университета.

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#Россия#Банкротство#Арбитражный суд#Алтай#Александр Ляхов
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