В Республике Алтай отменили банкротство компании «Росэнерго» — первый случай в России

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Как сообщает «РБК-Новосибирск», 25 октября Арбитражный суд Республики Алтай отказал Центробанку и временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов в иске о признании банкротом страховой компании «Росэнерго». Ранее аналогичное решение принял кассационный суд в Тюмени, отправив рассмотрение дела в первую инстанцию и не найдя оснований для введения конкурсного производства.
По мнению арбитражного управляющего «Росэнерго» Маргариты Воскресенской, подобный случай является беспрецедентным.
«И суд, и Агентство по страхованию вкладов стаои заложниками правовой коллизии: чтобы нарастить объем обязательств, их нужно просто заявить. Сначала мы можем объявить компанию банкротом и только потом приступим к изучению обстоятельств банкротства», — рассказала юрист изданию.
При этом судом даже была назначена масштабная финансово-экономическая экспертиза, к которой привлекли докторов наук из Томского государственного университета.