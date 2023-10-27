В Республике Алтай отменили банкротство компании «Росэнерго» — первый случай в России

Как сообщает «РБК-Новосибирск», 25 октября Арбитражный суд Республики Алтай отказал Центробанку и временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов в иске о признании банкротом страховой компании «Росэнерго». Ранее аналогичное решение принял кассационный суд в Тюмени, отправив рассмотрение дела в первую инстанцию и не найдя оснований для введения конкурсного производства.