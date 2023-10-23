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Published Сегодня, 08:04

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Новосибирский рыбозавод могут обанкротить

Налоговики вновь решили обанкротить Новосибирский рыбозавод — суд уже в ноябре

23 октября 2023, 08:04
Фото: 1MI
Новосибирский рыбозавод могут обанкротить

В Новосибирске ФНС вновь хочет обанкротить рыбозавод

В Новосибирске направлено в суд исковое заявление о банкротстве АО «Новосибирский рыбозавод». Кредитором является региональное управление ФНС.

Как сообщает «Коммерсант Новосибирск», заявление принято к производству. Его рассмотрения планируется в середине ноября, в эти же сроки возможно и первое судебное заседание.

Стоит отметить, что это уже вторая по счету претензия налоговиков к предприятию. В 2018 году рыбозавод хотели признать банкротом из-за долга в 5,7 миллиона рублей, однако ответчик полностью погасил задолженность. Теперь сумма долга составляет треть миллиона рублей. Успеет ли рыбозавод погасить долг до или в ходе судебного процесса, пока неизвестно

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Новосибирский рыбозавод является единственным в области предприятием, которое занимается восстановлением популяции сибирского осетра. Также это крупнейший воспроизводственный комплекс по сиговым и осетровым видам рыб в Верхнеобском бассейне. Мощность предприятия — 250 млн штук икры. Несмотря на это, убыток предприятия в 2022 году составил 8,6 миллиона рублей.

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#Новосибирск#Долг#Банкротство#Арбитражный суд#Завод#Налоги#Рыба#Александр Ляхов
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