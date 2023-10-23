Налоговики вновь решили обанкротить Новосибирский рыбозавод — суд уже в ноябре

Стоит отметить, что это уже вторая по счету претензия налоговиков к предприятию. В 2018 году рыбозавод хотели признать банкротом из-за долга в 5,7 миллиона рублей, однако ответчик полностью погасил задолженность. Теперь сумма долга составляет треть миллиона рублей. Успеет ли рыбозавод погасить долг до или в ходе судебного процесса, пока неизвестно