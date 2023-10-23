Налоговики вновь решили обанкротить Новосибирский рыбозавод — суд уже в ноябре

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Как сообщает «Коммерсант Новосибирск», заявление принято к производству. Его рассмотрения планируется в середине ноября, в эти же сроки возможно и первое судебное заседание.
Стоит отметить, что это уже вторая по счету претензия налоговиков к предприятию. В 2018 году рыбозавод хотели признать банкротом из-за долга в 5,7 миллиона рублей, однако ответчик полностью погасил задолженность. Теперь сумма долга составляет треть миллиона рублей. Успеет ли рыбозавод погасить долг до или в ходе судебного процесса, пока неизвестно
Новосибирский рыбозавод является единственным в области предприятием, которое занимается восстановлением популяции сибирского осетра. Также это крупнейший воспроизводственный комплекс по сиговым и осетровым видам рыб в Верхнеобском бассейне. Мощность предприятия — 250 млн штук икры. Несмотря на это, убыток предприятия в 2022 году составил 8,6 миллиона рублей.