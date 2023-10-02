В Новосибирске с молотка продадут мусоровозы оператора-банкрота

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Как сообщает precedent.tv, объявление о проведении торгов опубликовал арбитражный управляющий ООО «ЛаТранс» Евгений Исаков. На продажу выставлены три мусоровоза Scania (3,8 миллиона рублей каждый) и Mersedes-Benz Actros за 6,2 миллиона. Также все желающие могут купить погрузчик за 2 миллиона рублей. Таким образом, общая цена спецтехники составляет 15 миллионов рублей.
Также на продажу выставлено право требования по долгу ООО «Экология-Новосибирск» на сумму 135 421 183 рубля. При этом цена может быть снижена.
Стоит напомнить, что именно компания «ЛаТранс» по договору с «Экологией-Новосибирск» осуществляла транспортировку и утилизацию мусора в Новосибирске и некоторых районах области. Позже действующий на тот момент оператор по вывозу твердых коммунальных отходов прекратил оплачивать услуги и существенно задолжал подрядчику.
В суде ООО «Экология-Новосибирск» постановили выплатить 163 миллиона рублей. В результате обе компании постигло финансовое банкротство.