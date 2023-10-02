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Мусоровозы бывшего регоператора продадут на аукционе

В Новосибирске с молотка продадут мусоровозы оператора-банкрота

2 октября 2023, 12:20
Фото: pixabay.com
Мусоровозы бывшего регоператора продадут на аукционе
В Новосибирске пройдут торги по продаже спецтехники и долговых обязательств компании «Экология-Новосибирск». Инициатива принадлежит крупнейшему кредитору обанкротившегося экс-оператора ТКО — компании ООО «ЛаТранс».

Как сообщает precedent.tv, объявление о проведении торгов опубликовал арбитражный управляющий ООО «ЛаТранс» Евгений Исаков. На продажу выставлены три мусоровоза Scania (3,8 миллиона рублей каждый) и Mersedes-Benz Actros за 6,2 миллиона. Также все желающие могут купить погрузчик за 2 миллиона рублей. Таким образом, общая цена спецтехники составляет 15 миллионов рублей.

Также на продажу выставлено право требования по долгу ООО «Экология-Новосибирск» на сумму 135 421 183 рубля. При этом цена может быть снижена.

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Стоит напомнить, что именно компания «ЛаТранс» по договору с «Экологией-Новосибирск» осуществляла транспортировку и утилизацию мусора в Новосибирске и некоторых районах области. Позже действующий на тот момент оператор по вывозу твердых коммунальных отходов прекратил оплачивать услуги и существенно задолжал подрядчику.

В суде ООО «Экология-Новосибирск» постановили выплатить 163 миллиона рублей. В результате обе компании постигло финансовое банкротство.

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