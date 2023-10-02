В Новосибирске с молотка продадут мусоровозы оператора-банкрота

Как сообщает precedent.tv, объявление о проведении торгов опубликовал арбитражный управляющий ООО «ЛаТранс» Евгений Исаков. На продажу выставлены три мусоровоза Scania (3,8 миллиона рублей каждый) и Mersedes-Benz Actros за 6,2 миллиона. Также все желающие могут купить погрузчик за 2 миллиона рублей. Таким образом, общая цена спецтехники составляет 15 миллионов рублей.