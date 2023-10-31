atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Магазин пользуется спросом у покупателей

Жители ЛНР активно покупают новосибирские макароны и консервы

31 октября 2023, 08:32
Фото: Беловодская районная администрация
Магазин пользуется спросом у покупателей

Магазин с товарами из Новосибирска открылся в ЛНР

Луганскую народную республику посетила с визитом делегация Минпромторга Новосибирской области. Визит состоялся в Беловодский район.

По сообщению Беловодской районной администрации, в рамках визита была проинспектирована работа магазина новосибирских товаров, который работает уже несколько месяцев. В его ассортименте имеются кондитерские изделия, консервы, макароны, растительное масло и бытовая химия. Все товары пользуются огромным спросом.

Решение открыть магазин с фирменными новосибирскими продуктами приняло правительство Новосибирской области. Основной целью является обеспечение стабильной работы сферы торговли в Беловодском районе.

Недавно правительство Новосибирской области одобрило законопроект о введении новой социальной льготы для бойцов СВО.

Новосибирские бойцы СВО получат новые льготы — кому они положены
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирская бизнесвумен пожаловалась на иск от «врагов» России
#Новосибирск#Магазин#Торговля#Визит#Александр Ляхов#Минпромторг
Подпишитесь
С четвертого моста нет съездов на Большевистскую и Красный проспект — карта развязки
Вчера, 01:36
Павел Воля обозвал Новосибирск уничижительным прозвищем — зрители смеялись
Сегодня, 02:48
20 тонн реагента вылили на дороги Новосибирска в октябре-2023
Сегодня, 03:56
Будем замерзать? Новосибирск не получил паспорт готовности к зиме
Сегодня, 10:33
Блогер из Новосибирска сняла клип на трек «Дышит маточкой»
Сегодня, 01:23
«Репрессии — желание государства»: в Новосибирске прошел митинг по политзаключенным
Сегодня, 04:12