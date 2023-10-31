Жители ЛНР активно покупают новосибирские макароны и консервы

По сообщению Беловодской районной администрации, в рамках визита была проинспектирована работа магазина новосибирских товаров, который работает уже несколько месяцев. В его ассортименте имеются кондитерские изделия, консервы, макароны, растительное масло и бытовая химия. Все товары пользуются огромным спросом.