Жители ЛНР активно покупают новосибирские макароны и консервы

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
По сообщению Беловодской районной администрации, в рамках визита была проинспектирована работа магазина новосибирских товаров, который работает уже несколько месяцев. В его ассортименте имеются кондитерские изделия, консервы, макароны, растительное масло и бытовая химия. Все товары пользуются огромным спросом.
Решение открыть магазин с фирменными новосибирскими продуктами приняло правительство Новосибирской области. Основной целью является обеспечение стабильной работы сферы торговли в Беловодском районе.
Недавно правительство Новосибирской области одобрило законопроект о введении новой социальной льготы для бойцов СВО.