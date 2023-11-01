В Академгородке для музыкальной школы с 60-летней историей строят новое здание

«Детская музыкальная школа № 10 пользуется огромной популярностью у жителей Академгородка. Сейчас она находится в полуподвальном помещении лицея № 130 им. Академика М. А. Лаврентьева. Было очень много обращений от жителей с просьбой построить отдельное здание для учреждения. Был разработан проект, выбрано место на улице Терешковой. В этом году площадка интенсивно осваивается, приступили к строительству. Работы идут без отставаний, даже с некоторым опережением. Сметная стоимость объекта более 600 млн рублей, строительство рассчитано на три года. На сегодня в музыкальной школе занимаются 800 ребятишек, они с нетерпением ждут, когда появятся современные условия для занятий», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.