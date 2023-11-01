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Строится новое здание музыкальной школы в новосибирском Академгородке.

В Академгородке для музыкальной школы с 60-летней историей строят новое здание

1 ноября 2023, 10:30
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска
Строится новое здание музыкальной школы в новосибирском Академгородке.
Впервые за последние 30 лет в Новосибирске будет построено здание для учреждения дополнительного образования — детской музыкальной школы № 10. На четырех этажах нового здания разместятся 50 классов, зрительный зал, к открытию школы будет приобретено новое оборудование и музыкальные инструменты.

«Детская музыкальная школа № 10 пользуется огромной популярностью у жителей Академгородка. Сейчас она находится в полуподвальном помещении лицея № 130 им. Академика М. А. Лаврентьева. Было очень много обращений от жителей с просьбой построить отдельное здание для учреждения. Был разработан проект, выбрано место на улице Терешковой. В этом году площадка интенсивно осваивается, приступили к строительству. Работы идут без отставаний, даже с некоторым опережением. Сметная стоимость объекта более 600 млн рублей, строительство рассчитано на три года. На сегодня в музыкальной школе занимаются 800 ребятишек, они с нетерпением ждут, когда появятся современные условия для занятий», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Учащиеся МБУДО «Детская музыкальная школа № 10» сегодня занимаются в режиме семидневной рабочей недели, так как образовательное учреждение не имеет достаточного количества классов. Музыкальная школа находится в цокольном (технологическом) этаже здания лицея № 130 новосибирского Академгородка с 1974 года.

Строительство нового здания повысит качество образования, кроме того, новая школа будет оснащена материально-технической и инструментальной базой. Новое современное здание ДМШ № 10 рассчитано на 800 обучающихся, 200 детей в одну смену. На четырех этажах разместятся 50 классов и зрительный зал на 350 мест.

На данный момент строительство уже начато, произведены работы по устройству котлована, фундаментной части здания, а также стен подвального помещения. Установлено перекрытие первого и части второго этажей. Ведется устройство монолитного каркаса и кирпичной кладки внутренних перегородок.

Анатолий Локоть отметил, что к концу следующего года строительство здания школы будет завершено, после чего потребуется время на оформление документации и 1 сентября 2025 года школа сможет принять учеников.

«Параллельно решаем вопросы транспортной доступности. Нужно предусмотреть подъезд для машин, парковочные места. К открытию музыкальной школы будет отремонтирована улица Терешковой, чтобы проезд со стороны Морского проспекта был в полном порядке», — отметил мэр Анатолий Локоть.
Проект нового здания музыкальной школы в новосибирском Академгородке.Проект нового здания музыкальной школы в новосибирском Академгородке.
Проект нового здания музыкальной школы в новосибирском Академгородке.
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска.

После открытия нового здания появится возможность проводить в музыкальной школе конкурсы, фестивали районного, городского, регионального и международного уровней, методические форумы, курсы повышения квалификации работников образования в области музыкального искусства. В планах — проектирование и реализация инновационных образовательных программ в области музыкального искусства.

ДМШ № 10 самая большая музыкальная школа в городе, здесь обучаются по 22 образовательным программам. Школа воспитала более 400 лауреатов и дипломантов конкурсов разного уровня, обладателей высших наград конкурсов — гран-при, лауреатов премии Президента РФ в области искусства, «Юное дарование Сибири», Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», дипломантов XXII Молодежных Дельфийских игр России.

Также школа ведет активную концертно-просветительскую и публичную деятельность, сформировано 15 постоянных творческих коллективов, в том числе образцовых — детские хоры «Радонеж», «Звонница», детский духовой оркестр Akadem Brass и ансамбль скрипачей «Созвездие».

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#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Ольга Храмушкина
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