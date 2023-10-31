Коммунальную технику в Новосибирске перевели на зимний режим работы

В рамках нацпроекта БКД в этом году отремонтировали 10 мостовых сооружений — это рекордный объём за последние годы. На данный момент полностью готовы и приняты два объекта, на восьми устраняются недостатки. В основном замечания касаются установки ограждений, обустройства откосов. В течение недели рабочие устранят выявленные недочеты.