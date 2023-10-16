Названы сроки открытия Нарымского сквера у цирка в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Мэр Новосибирска, Анатолий Локоть, сообщил о планах завершить реконструкцию сквера перед цирком в конце октября. Речь идет о Нарымском сквере.
В ходе оперативного совещания 16 октября мэр заявил, что работы на территории будут окончены в 20-х числах этого месяца. После 25 октября планируется провести приемку исполненных работ.
— Из крупных объектов у нас в завершающей стадии находится площадка перед Нарымским сквером. Планируем в 20-х числах октября закончить работы, — уточнил Анатолий Локоть.
Напомним, что в Новосибирске оказались сорваны сроки завершения строительства Первомайского сквера в самом центре города. Мэрия сдвигала сроки уже несколько раз.