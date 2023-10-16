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Ремонт еще ведется

Названы сроки открытия Нарымского сквера у цирка в Новосибирске

16 октября 2023, 07:31
Фото: atas.info
Ремонт еще ведется

Нарымский сквер откроют в Новосибирске в конце октября 2023

Реконструкция площади перед Новосибирским цирком завершится в конце октября, о чем стало известно во время оперативного совещания в правительстве 16 октября.

Мэр Новосибирска, Анатолий Локоть, сообщил о планах завершить реконструкцию сквера перед цирком в конце октября. Речь идет о Нарымском сквере.

В ходе оперативного совещания 16 октября мэр заявил, что работы на территории будут окончены в 20-х числах этого месяца. После 25 октября планируется провести приемку исполненных работ.

Из крупных объектов у нас в завершающей стадии находится площадка перед Нарымским сквером. Планируем в 20-х числах октября закончить работы, — уточнил Анатолий Локоть.

Напомним, что в Новосибирске оказались сорваны сроки завершения строительства Первомайского сквера в самом центре города. Мэрия сдвигала сроки уже несколько раз.

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#Новосибирск#Реконструкция#Сроки#Эмилия Губарева#Сквер#Цирк#Площадь
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