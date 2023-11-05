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Действие игры происходит в 1612 году

Студия из Новосибирска объявила о предзаказе компьютерной игры «Смута»

5 ноября 2023, 03:31
Фото: Cyberia Nova
Действие игры происходит в 1612 году

Новосибирская студия Cyberia Nova выпустит игру «Смута» в феврале 2024

На разработку игры, события в которой развиваются в 1612 году, была выделена субсидия из государственного бюджета

На текущий момент RPG «Смута» можно приобрести за 1612 рублей. Официальный релиз намечен на февраль 2024 года, объявлено в официальном телеграм-канале, который ведет новосибирская студия Cyberia Nova. Главные герои игры — князь Юрий Милославский, Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин, которые ведут войну против польских интервентов.

На создание цифрового патриотического боевика программисты из Новосибирска получили около 260 млн рублей от Института развития интернета.

Разработка игры началась в 2020 году, компанию неоднократно упрекали в медлительности, звучали предположения о том, что у команды айтишников нет соответствующего опыта и возможностей для создания масштабного RPG-экшна.

Ранее студия выпустила трейлер игры
Видео: Cyberia Nova
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