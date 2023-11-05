Студия из Новосибирска объявила о предзаказе компьютерной игры «Смута»

На текущий момент RPG «Смута» можно приобрести за 1612 рублей. Официальный релиз намечен на февраль 2024 года, объявлено в официальном телеграм-канале, который ведет новосибирская студия Cyberia Nova. Главные герои игры — князь Юрий Милославский, Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин, которые ведут войну против польских интервентов.