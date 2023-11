Кому принадлежат крупнейшие торговые сети в Новосибирске: называем имена и фамилии

Компания X5 Retail Group N.V зарегистрирована в Нидерландах. Большая часть акций принадлежит CTF Holdings S.A., структуре связанной с бизнесменами Михаилом Фридманом, Петром Авеном, Михаилом Кузьмичевым и Германом Ханом, также головной структурой по данным spark-interfax, является The Bank of New York Mellon. У самых известных сетей в России зарубежные корни. Прибыль компании за 2022 год — 21 млрд рублей.