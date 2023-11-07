Кому принадлежат крупнейшие торговые сети в Новосибирске: называем имена и фамилии

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Отметим, что в городе нет ни одной торговой сети, которая бы принадлежала именно новосибирцу. В основном в третий город по численности в России приходят бренды из других регионов.
Владельцы торговой сети «Мария-Ра» — семья Ракшиных, уставный капитал разделен поровну на 4-х человек — Александр Ракшин, Галина Ракшина, Евгений Ракшин, Алла Ракшина. Сеть началась с одного магазина в Барнауле на улице Советской, это было небольшой магазинчик, приобретенный Александром на аукционе. Название он получил по имени матери Александра — Марии Ракшиной.
В Новосибирской области, по данным СПАРК, 45 филиалов. Однако в 2GIS только в столице региона 291 магазин. Прибыль компании за 2022 года составила 5,2 млрд рублей.
Вот что отвечали покупали магазинов на вопрос, почему они делают покупки в «Мария Ра»:
«Возле дома… удобно, что все есть».
«Беру крупы на развес, больше такого нигде нет».
«Просто самый близкий к дому магазин. Не нравится только, что тут нет скидочных карт, везде есть, а у них нет».
По данным сервиса 2Gis в Новосибирске работает 279 магазинов «Пятерочка», а всего по России их более 17000 — вывески «Пятерочки» есть чуть ли не в каждом квартале. Сеть входит в структуру ООО «Агроторг», корни которой уходят к группе компаний X5 Group. Эта компания управляет сетью магазинов «Пятерочка». Помимо основного бренда компания также владеет сетями «Перекресток», «Карусель» и недавно открывшейся в Новосибирске «Чижик».
Покупатели сообщают, что «Пятерочку» они выбирают по следующим причинам:
«У нас в районе это единственный круглосуточный магазин. Ночью хожу сюда, когда никого нет».
«Рядом с домом. И есть не просто типовой набор, а что-то особенное, вот инжир был недавно, манго. Сливки всегда хорошие тут, какие-то продукты, которые не могу найти рядом, тут есть».
«Скидки хорошие. По карте особенно, и потом раньше можно было купить посуду, бокалы я покупала на Новый год, сейчас нет, испортился магазин, какие-то игрушки детям дают, я брала внукам, им не надо».
Компания X5 Retail Group N.V зарегистрирована в Нидерландах. Большая часть акций принадлежит CTF Holdings S.A., структуре связанной с бизнесменами Михаилом Фридманом, Петром Авеном, Михаилом Кузьмичевым и Германом Ханом, также головной структурой по данным spark-interfax, является The Bank of New York Mellon. У самых известных сетей в России зарубежные корни. Прибыль компании за 2022 год — 21 млрд рублей.
Компания «Пятерочка» способствовала выпуску двух серий «Ну, погоди» в 2005 году, режиссером стал Алексей Котеночкин — сын Вячеслава Котеночкина.
Сеть магазинов «Ярче!» входит в структуру «КДВ групп», контрольным пакетом компании по данным forber.ru на 2017 год владел Денис Штенгелов. На данный момент, согласно СПАРК, собственником «КДВ Групп» является компания «Кондитерус Ком». Этой же компании принадлежат и супермаркеты «Ярче!», а также сервис аренды тягачей и полуприцепов TruckLend и стартап по управлению рисками на производстве RiskHunter.
В Новосибирске находятся 209 магазинов «Ярче!». Бенефициаром АО «Кондитерус Ком» является гражданин Российской Федерации, имя которого не раскрыто. Прибыль «КДВ групп» за 2022 года составила 4,6 млрд рублей.
Денис Штенгелов был таже владельцем Кемеровского кондитерского комбината, который сдавал в аренду третий и четвертый этажи ТЦ «Зимняя вишня» фирме Надежды Судденок, которая получила срок 13 лет и 6 месяцев после трагедии в ТЦ. На допросах также присутствовал партнер Дениса Штенгелова, совладелец «КДВ-Групп» Сергей Братушин.
При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, большинство из которых — дети. Как сообщает rbk.ru компанией «Кондитерус Ком» «было перечислено благотворительное пожертвование с целевым назначением „для оказания материальной помощи пострадавшим в связи с пожаром в ТРЦ „Зимняя вишня“, размер пожертвований составил 3 млн рублей на каждого погибшего, выплаты предназначались семьям погибших.
Покупатели идут в «Ярче!», потому что «близко», «всегда есть все, что надо». В то же время, посетители магазина на ул. Кавалерийской в Новосибирске отметили, что здесь часто меняются кассиры, слишком узкие проходы, неудобно выбирать товар.
Компания была запущена в 1994 году в Краснодаре с торговли непродовольственными товарами — бытовой химией, парфюмерией и косметикой. Начальный капитал компании составлял всего 7 тысяч долларов США. В начале нулевых сеть была «перезапущена» как магазины шаговой доступности с продуктами первой необходимости. Долгое время крупным собственником компании был Сергей Галицкий, с 2018 года он реализовал пакет акций 29,1% ВТБ банку. Часть этих акций банк продал инвестиционной компании Marathon Group, которая позднее выкупила оставшуюся часть акций у банка.
Пост президента инвестиционной компании занимает Александр Винокуров, который также входит в совет директоров в ПАО «Магнит». Ранее он попал под западные санкции, так как является зятем главы МИД Сергея Лаврова.
Покупатели магазинов «Магнит» иногда жалуются на качество товаров, но продолжают ходить именно сюда, потому что «это самый близкий магазин, хлеб, молоко после работы удобнее всего брать тут».
По данным СПАРК, 99,99% доли компании ООО «Лента» принадлежит Международной компании ПАО «Лента», зарегистрированной в Калининградской области. 0,0033% компании, а именно 41967 руб. принадлежит компании Lenta Global Limited (Лимасол, Кипр).
Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге Олегом Жеребцовым и начиналась с супермаркетов у дома. В 1999 году появился первый гипермаркет «Лента», в дальнейшем именно концепция гипермаркетов была выбрана основной. Через 10 лет в 2009 Олег Жеребцов продал сеть гипермаркетов инвестиционным фондам TPG и VTB Capital, для того чтобы полностью посвятить себя парусному спорту.
После продажи бизнесмен впервые участвовал в регате мирового уровня, заплатив за это 20 млн евро. Для участия он построил яхту «Косатка», которая стала первым российским судном, когда-либо участвовавшим в регате такого уровня. Как говорил о продаже «Ленты» сам бизнесмен: «Выйдя из бизнеса, я смог позволить себе проводить на лодке по 100 дней в году».
В следующие 10 лет «Лента» пережила ряд потрясений, смены руководства, вмешательства правоохранительных органов и задержания директоров. Несмотря на это, стоимость компании за эти годы выросла в разы. «Лента» стала третьим по размеру бизнеса игроком на рынке продуктового ритейла после X5 Retail Group и «Магнита».
В 2019 году прямо перед пандемией большую часть акций компании выкупил владелец «Севергрупп» Алексей Мордашов за 729 млн долларов. Учитывая, что в пандемию рынок продуктового ритейла пока были закрыты рестораны и кафе значительно вырос, это было очень выгодным вложением.
В 2021 году чистая прибыль компании составила 1,2 млрд рублей. На данный момент 77,99% компании принадлежит ООО «Севергрупп», владельцем которой является Алексей Мордашов.
Покупатели отмечают, что именно в «Ленте» самые неудобные тележки для товаров, с неуправляемыми колесами, которые, к тому же, часто ломаются. В качестве плюсов называют систему бонусов с возможностью купить что-то хорошее намного дешевле.
На 95% компания «Ашан» принадлежит семье французской Мюльез, 5% акций компании распределены между 261 000 сотрудников, всего в компании работают более 350 000 сотрудников по всему миру. Российская компания является дочкой французского предприятия и на 99,99% ее уставный капитал принадлежит компании Sogepar (Франция).
Когда в 2022 года многие зарубежные компании уходили из России, «Ашан» наряду с «Леруа Мерлен» заявил, что остается. В 2021 году выручка российского подразделения составляла 3,2 млрд евро, что составило 10% от общей выручки Auchan Retail, но в 2022 году компания потерпела убытки в России. Уход IKEA, H&M, Massimo Dutti, Zara, Pull&Bear и других крупных компаний сказался на выручке «Ашан», так как популярность крупных торговых центров упала. Позже часть брендов вернулась под другими названиями, но былая активность покупателей именно в крупных торговых центрах еще не восстановилась, тем не менее, «Ашан» не планирует сворачивать работу в России.
В Новосибирске «Ашан» известен не только интересными брендами и хорошими скидками. Более пяти лет в городе орудует группировка подростков, которую прозвали «ашановские». Подростки собираются в ТРЦ «Голден Парк» на ул. Курчатова, 1. Рядом с торговым центром они часто вымогают деньги, «ставят на счетчик» детей и отбирают телефоны.
В начале октября этого года на парковке возле «Ашан» подростки избили сверстника, чтобы записать видео в TikTok.
Рынок российского продуктового ритейла не очень зависит от импорта, поэтому аналитики предполагают, что он будет расти и дальше. Причем глобальную долю в нем занимают именно крупнейшие торговые сети. В 2023 году их доля на продуктовом рынке может вырасти с 38,5% до 41,9%. Скорее всего, по результатам 2023 года мы увидим в десятке крупнейших уже не только торговые сети, но и маркетплейсы.