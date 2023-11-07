Кому принадлежат крупнейшие торговые сети в Новосибирске: называем имена и фамилии

Когда в 2022 года многие зарубежные компании уходили из России, «Ашан» наряду с «Леруа Мерлен» заявил, что остается. В 2021 году выручка российского подразделения составляла 3,2 млрд евро, что составило 10% от общей выручки Auchan Retail, но в 2022 году компания потерпела убытки в России. Уход IKEA, H&M, Massimo Dutti, Zara, Pull&Bear и других крупных компаний сказался на выручке «Ашан», так как популярность крупных торговых центров упала. Позже часть брендов вернулась под другими названиями, но былая активность покупателей именно в крупных торговых центрах еще не восстановилась, тем не менее, «Ашан» не планирует сворачивать работу в России.