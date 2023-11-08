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Виталий Хоценко прибыл в Новосибирск на сельскохозяйственный форум

Губернатор Омской области рассказал о целях приезда в Новосибирск

8 ноября 2023, 13:00
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»
Виталий Хоценко прибыл в Новосибирск на сельскохозяйственный форум

Омский губернатор Виталий Хоценко рассказал цели рабочей поездки в Новосибирск

В Новосибирск с рабочей поездкой прибыл губернатор Омской области Виталий Хоценко. Основной целью визита является обсуждение вопросов в сфере сельского хозяйства.

Как сообщил глава Омского региона в Telegram-канале «Хоценко о важном», с 8 по 10 ноября VI Новосибирский агропродовольственный форум. Виталий Хоценко поучаствовал в заседании координационного Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по вопросам сельского хозяйства. Во время мероприятия обсуждалось развитие АПК Сибири.

Для успешного развития сельского хозяйства в Сибирском федеральном округе планируется реализовать одиннадцать инвестиционных проектов на общую сумму 84 миллиарда рублей. Благодаря этому должны появиться примерно 2 тысячи вакансий.

Напомним, что в Новосибирскую область также приезжал заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев

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#Новосибирск#Сельское хозяйство#Форум#Омск#Визит#Александр Ляхов#Губернатор Омской области
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