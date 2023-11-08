Губернатор Омской области рассказал о целях приезда в Новосибирск

Как сообщил глава Омского региона в Telegram-канале «Хоценко о важном», с 8 по 10 ноября VI Новосибирский агропродовольственный форум. Виталий Хоценко поучаствовал в заседании координационного Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по вопросам сельского хозяйства. Во время мероприятия обсуждалось развитие АПК Сибири.