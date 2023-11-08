Губернатор Омской области рассказал о целях приезда в Новосибирск

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Как сообщил глава Омского региона в Telegram-канале «Хоценко о важном», с 8 по 10 ноября VI Новосибирский агропродовольственный форум. Виталий Хоценко поучаствовал в заседании координационного Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по вопросам сельского хозяйства. Во время мероприятия обсуждалось развитие АПК Сибири.
Для успешного развития сельского хозяйства в Сибирском федеральном округе планируется реализовать одиннадцать инвестиционных проектов на общую сумму 84 миллиарда рублей. Благодаря этому должны появиться примерно 2 тысячи вакансий.
Напомним, что в Новосибирскую область также приезжал заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев