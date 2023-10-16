Министр Мурашко едет в Новосибирск — что скажет главный по здравоохранению?

Стоит напомнить, что Михаил Мурашко известен своими жесткими высказываниями в области демографической политики. Так, на правительственном часе в Госдуме, состоявшемся в июле нынешнего года, руководитель российского Минздрава заявил, что женщины якобы слишком поздно рожают.