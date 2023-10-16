Министр Мурашко едет в Новосибирск — что скажет главный по здравоохранению?

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Глава российского Минздрава примет участие в пленарном заседании, назначенное на 17 октября. В программе уже заявлены приветственное слово и доклад.
«Мурашко Михаил Альбертович, министр здравоохранения Российской Федерации. Приветственное слово. Доклад „О показателях смертности в РФ и резервах достижения целевого значения ожидаемой продолжительности жизни“, — сообщается в деловой программе, опубликованной на сайте выставки.
Основной темой пленарного заседания станет работа по снижению смертности лиц трудоспособного возраста в Сибирском федеральном округе. С докладами также выступят временно исполняющий обязанности руководителя новосибирского Минздрава Константин Хальзов, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и ответственный за здравоохранение в Иркутской области Алексей Шелехов.
Стоит напомнить, что Михаил Мурашко известен своими жесткими высказываниями в области демографической политики. Так, на правительственном часе в Госдуме, состоявшемся в июле нынешнего года, руководитель российского Минздрава заявил, что женщины якобы слишком поздно рожают.
«Сложилась порочная практика: женщина должна получить образование, обеспечить себе материальную базу и только потом озаботиться деторождением. Посыл должен быть иным. Женщина должна понять: чем быстрее она родит, тем лучше», — высказался по этому поводу министр.
Данные слова Михаила Мурашко сразу же вызвали в обществе две полярные точки зрения.