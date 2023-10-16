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Михаил Мурашко выступит с докладом в Новосибирске

Министр Мурашко едет в Новосибирск — что скажет главный по здравоохранению?

16 октября 2023, 10:26
Фото: wikipedia.org
Михаил Мурашко выступит с докладом в Новосибирске

В Новосибирске на пленарном заседании выступит глава Минздрава РФ Михаил Мурашко

С 17 по 20 октября в Новосибирске пройдет международная выставка-форум «Здравоохранение в Сибири-2023». Одним из главных участников мероприятия заявлен министр здравоохранения Новосибирской области Михаил Мурашко.

Глава российского Минздрава примет участие в пленарном заседании, назначенное на 17 октября. В программе уже заявлены приветственное слово и доклад.

«Мурашко Михаил Альбертович, министр здравоохранения Российской Федерации. Приветственное слово. Доклад „О показателях смертности в РФ и резервах достижения целевого значения ожидаемой продолжительности жизни“, — сообщается в деловой программе, опубликованной на сайте выставки.
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Основной темой пленарного заседания станет работа по снижению смертности лиц трудоспособного возраста в Сибирском федеральном округе. С докладами также выступят временно исполняющий обязанности руководителя новосибирского Минздрава Константин Хальзов, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и ответственный за здравоохранение в Иркутской области Алексей Шелехов.

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Стоит напомнить, что Михаил Мурашко известен своими жесткими высказываниями в области демографической политики. Так, на правительственном часе в Госдуме, состоявшемся в июле нынешнего года, руководитель российского Минздрава заявил, что женщины якобы слишком поздно рожают.

«Сложилась порочная практика: женщина должна получить образование, обеспечить себе материальную базу и только потом озаботиться деторождением. Посыл должен быть иным. Женщина должна понять: чем быстрее она родит, тем лучше», — высказался по этому поводу министр.

Данные слова Михаила Мурашко сразу же вызвали в обществе две полярные точки зрения.

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